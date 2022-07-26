新竹棒球場出包 賴香伶批林智堅：宛如局外人

針對新竹棒球場啟用後不斷出包，賴香伶痛批，林智堅宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾，堪稱政治人物的最壞示範。（記者王千豪攝）

2022/07/26 12:33

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〔記者王千豪／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內斥資12億元整建新竹棒球場，沒想到啟用後不斷出包，引來許多負評。林智堅昨晚在臉書致歉，並表示「過程中我們也曾經遭遇困難與挫折，但團隊負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。」對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶痛批，林宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾，堪稱政治人物的最壞示範。

賴香伶今日受訪表示，林智堅嘴巴上說要負責，但實際上還是在用梗圖甩鍋，強調「味全龍球團勘察球場3次」，言下之意就是說：「球場味全都有來看過，沒說不ok，因此出包了，要怪味全」，苦主味全龍，再次被林智堅捅刀。

賴香伶指出，對照昨日下午林智堅受訪時稱，希望「新竹市政府能夠盡早的面對發生的問題，也解決問題。」可以看見，林智堅一而再、再而三的逃避責任，明明自己任內捅出的婁子，落跑參選後，還宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾。

賴香伶說，開幕賽前，林智堅把自己塑造成新竹球場重啟的最大功臣，出包後卻華麗轉身，責任都與他無關。尤其新竹市政府坦承未完成驗收，就進行職棒比賽，等於是讓職棒球員在高風險環境下工作，也讓球場工作人員、球迷身處高風險環境下，把責任推給別人，丟包給味全龍隊，難道這樣就是「智堅式的負責」？痛批這就是標準的「政績我來收割、問題別人承擔」，堪稱政治人物的最壞示範。

賴香伶強調，事到如今，林智堅還在自我包裝，例如強調新竹市8年來的公共建設，他自己都是高度參與。如果真是這樣，球場怎麼會是現在這樣？難道他到施工現場只是為了作秀？江山易改，本性難移，大家等著看，他自吹自擂的案例只會更多。如此好大喜功，卻缺乏扛責任勇氣的市長，新竹市民給他8年已是寬待，這樣的市長，桃園市民不需要。

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