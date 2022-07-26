新竹棒球場未驗收就啟用 桃市議員參選人狀告林智堅瀆職

新竹棒球場尚未驗收就啟用，新黨桃園市議員參選人游智彬（右）與律師陳麗玲到桃園地檢署狀告林智堅涉嫌刑法瀆職罪。（記者鄭淑婷攝）

2022/07/26 11:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新竹市立棒球場啟用後爭議不斷，25日傳出根本尚未驗收就使用，新黨桃園市議員（中壢區）參選人游智彬與律師陳麗玲，今早到桃園地檢署狀告林智堅涉嫌刑法瀆職罪，游智彬更質疑，林智堅接連爆出論文門、球場門，新竹市人口近45萬人、預算200多億，預算還不到桃園市的零頭，林智堅的新竹經驗能夠在桃園作出什麼？新竹經驗恐成桃園驚嚇。

游智彬裝扮成包公模樣，會同陳麗玲到桃檢狀告林智堅，並高舉「建商吃飽、球員跌倒」、「新竹經驗、桃園驚嚇」標語，他表示，新竹棒球場工程品質令人懷疑，新竹市政府根本只有點交而沒有驗收，廁所門裝反、電線外露、賽場不平導致球員受傷等漏洞罄竹難書，且有圖利廠商嫌疑。

游智彬認為，林智堅不只違反公務員服務法第1條、第6條，還觸犯刑法第131條瀆職罪「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」，由於林智堅已設籍桃園，依刑事訴訟法管轄規定，桃檢具有管轄權且人人得以告發，因此遞狀告發林智堅瀆職罪。

陳麗玲表示，根據公共契約條件，未經驗收即使用就代表已驗收，但這麼多缺失未改善前就使用，後續驗收肯定隨便過關，尤其是舉辦賽事之後，廠商可以推說是球迷進場破壞，對缺失不負任何責任，認為已有圖利廠商嫌疑，過去公部門根本不這樣做，足見蔡政府為了選舉業績，斗膽讓未經驗收的球場啟用，球員因此受傷也可申請國賠。

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