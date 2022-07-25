為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    新竹客運擬裁撤21條路線 桃園市交通局：不影響乘客權益

    新竹客運有意明年裁撤行駛南桃園地區的21條路線，引起市議員憂心倘若業者停駛，恐影響民眾權益。（記者李容萍攝）

    新竹客運有意明年裁撤行駛南桃園地區的21條路線，引起市議員憂心倘若業者停駛，恐影響民眾權益。（記者李容萍攝）

    2022/07/25 23:38

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議會今舉行市府專案報告，桃園市政府交通局長劉慶豐揭露，新竹客運有意明年裁撤行駛南桃園地區的21條路線，引起市議員憂心倘若業者停駛，恐影響民眾權益；桃園市交通局公共運輸科長陳家緯會後受訪表示，業者並未正式遞出申請，但也掛保證說即便路線停駛也不會影響乘客，有很多業者搶著承接。

    「公眾運輸是拉近城鄉差距最重要的一步，如果斷了線勢必擴大城鄉差距！」桃園市議員蔡永芳指出，有國道客運業者嚷嚷，因本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響運量不想營運，對此他針對桃園市有哪些業者要收路線表達關切。

    他還提到，過去免費巴士常被詬病是讓市民免費搭車逛大街，經要求統合、不要浪費資源，他也好奇，交通局透過民眾刷票證的大數據整合後，免費巴士現在剩幾條？

    劉慶豐回應，新竹客運明年想在南桃園地區裁撤21條路線，主要服務北桃園乘客的桃園客運也說一直虧損，為彌補客運業者損失，市府提供的補助款已從升格後的3.4億元攀升至今年達9.8億元。

    劉慶豐表示，目前針對新竹客運萬一停駛，包括龍潭到三水、楊梅到新埔等市民必需路線，都會考量如何由其他業者接手，但目前為止有營運困難的路線仍盡量維持營運。

    陳家緯補充，新竹客運因內部營運問題，曾私下考量，有意在明年底營業許可證到期時，裁撤行經市內的21條路線，目前該公司8、9成的虧損都有市府補貼，至於賺錢的中豐幹線為全市五大幹線之一、營收不錯。

    他強調，即便新竹客運停駛，絕對不會造成民眾權益受損，很多業者搶著承接，除了是有補貼大家搶著要，賺錢的路線更不可放過。

    至於升格後市府原有88條免費巴士路線，近2年經檢討整併，有20條轉型市區公車、18條停駛，目前共有50條免費巴士路線；劉慶豐舉例，過去L128從桃園區公所開到榮民總醫院桃園分院，永遠只有一對老夫妻搭車看病，平均開一班車一個人補貼1000元，因不具效益，忍痛裁撤。

    陳家緯也補充，過去免費巴士路線L709因與市區公車5053的大溪、龍潭區的部分站牌重疊，導致市區公車無人要搭，兩條路線成為競合路線，為此將L709轉型為市區公車212，目前剩下的50條免費巴士都是具有剛性需求的路線，會陸續培養運量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公車虧損嚴重、議員憂倒閉 北市府稱已協調銀行提供購車融資
    2022/07/19 15:18

    公車虧損嚴重、議員憂倒閉 北市府稱已協調銀行提供購車融資
    桃市710快捷公車太熱門 業者添購2大巴8/1起載客
    2022/07/14 18:40

    桃市710快捷公車太熱門 業者添購2大巴8/1起載客

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    新竹客運申請34條路線不續營 朝路線優化及補貼處理
    2022/06/11 19:36

    新竹客運申請34條路線不續營 朝路線優化及補貼處理
    桃竹苗通勤交通受衝擊！新竹客運9/12後34條路線不續營
    2022/05/02 16:55

    桃竹苗通勤交通受衝擊！新竹客運9/12後34條路線不續營

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播