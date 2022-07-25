大溪老街大陀螺爆裂「空心」惹議 在地陀螺王俱樂部這麼說...

黃建義向大家保證，大溪大陀螺每一顆都是「實心實木」的沒有例外。（黃建義提供）

2022/07/25 23:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪有神桌、豆乾與陀螺這3寶，製做神桌剩下的木頭就用來做陀螺。擅長將傳統童玩發展成特技表演、被稱為國寶級達人的街頭藝人「阿海師」林森海，本月22日（關聖帝君農曆6月24日聖誕）在大溪老街表演大陀螺時，大陀螺被使盡全力一拋，在旋轉過程中突然瞬間爆裂，讓圍觀民眾從讚嘆聲變成驚嚇聲，畫面經民眾拍下貼上網路引發熱議，有網友直說實在太驚險了，但也有人發現原來大陀螺是空心的，「自己被騙了好多年」。

對此，打了幾十年的陀螺「阿海師」說，平常打的陀螺都是實心陀螺，前年為了拍攝電視劇才製作此一空心陀螺，但是電視劇錄了一年多、挖空的大陀螺打了也沒破，大陀螺沒撞到任何東西，卻突然爆裂實在是頭一遭，研判可能是天氣太熱造成大陀螺瞬間爆裂。

面對網友對大溪陀螺的質疑，大溪一代陀螺王俱樂部前任總幹事黃建義今晚受訪表示，打大陀螺的「阿海師」家住新北樹林，經常以街頭藝人身分來到桃園大溪表演，其所用的大陀螺並非大溪生產製作的；據了解，「阿海師」是個生活與命運並不容易的街頭藝人，一把年紀還要到處奔波、辛苦賣藝、且全身有運動傷害，當天自己現場看到這個打大陀螺的真相，雖然令人驚訝，但也能理解他為討生活的不得已，令人同情。

黃建義也向大家保證，大溪大陀螺每一顆都是「實心實木」的沒有例外，請大家明白事由原委避免以訛傳訛、冤枉了大溪大陀螺，因為大溪人打陀螺若是這樣子（空心）是不能被原諒的。

在地市議員李柏坊也說，大溪是木藝之鄉，大溪陀螺都由當地木藝師製作，大溪從早期的一代陀螺王或現在美華國小陀螺隊所使用的陀螺都是由整段實木雕刻而成，所以不會有拋空陀螺問題。實心因重量足夠才會轉得久，尺寸大小與重量亦成正比，在大溪區公所歷年舉辦的陀螺比賽，都以陀螺重量分級，陀螺轉動時間長短決定勝負。

黃建義向大家保證，大溪大陀螺每一顆都是「實心實木」的沒有例外。（黃建義提供）

黃建義向大家保證，大溪大陀螺每一顆都是「實心實木」的沒有例外。（黃建義提供）

「阿海師」在大溪老街表演大陀螺時，大陀螺在旋轉過程中突然瞬間爆裂。（取材臉書「爆料公社」）

「阿海師」在大溪老街表演大陀螺時，大陀螺在旋轉過程中突然瞬間爆裂。（黃建義提供）

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