張善政自詡「龍潭之子」 盼龍潭選票過半達13區之冠

張善政（左3）表示自己是「龍潭之子」，順利當選市長，把龍潭打造成桃園的驕傲。（記者李容萍攝）

2022/07/25 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今日前往龍潭區百年大鎮中庭廣場出席歡迎會和座談，張善政表示，龍潭是自己跟桃園緣分的開始，當年因為工作，在龍潭待了12年，「把龍潭摸的很熟很熟，我也愛上這個地方。這地方有很好的鄉土的味道，也有都會的方便。」他並提出交通與醫療問題，希望能以「龍潭之子」及「誠信工程師」的身分，年底投票希望龍潭選票過半、達到13區之冠，順利當選市長，會把龍潭打造成桃園的驕傲。

張善政表示，來龍潭之前是在新竹科學園區上班，常常新竹到台北兩邊跑，當時只有國道1號，開車塞的不得了，上下班時間幾乎每天從新竹到竹東、關西、龍潭再到大溪，一直往北開；期間有7年在竹科工作，加上12年待在龍潭（渴望園區），這條路一共開了19年，全新的車子共開50萬公里、開到最後報廢，這50萬公里就是他跟桃園的緣分，這也是他為什麼對桃園這麼有感情，「說要選就下來選，就是這個道理」。

張善政表示，交通與醫療會是未來當選後，改善龍潭的重點，至於振興地方經濟，他認為龍潭的在地文化、客家文化與茶葉文化都可以去發展，未來桃園航空城蓋好，要把龍潭的東西擺到航空城，讓踏入國門的旅客了解龍潭有這麼多精緻的東西，喜歡喝茶的就來喝茶，喜歡吃客家美食的也能到龍潭。

包括國民黨市議員徐玉樹、劉熒隆、林昭賢、黃敬平、龍潭鄉（升格前）前鄉長黃仁杞、前鄉長葉發海妻子馮愛蓮、龍潭區里聯會會長張銘純、百年大鎮社區管理委員會主委廖貴淋、龍潭鄉前代表會主席邱家泉、黃國園黨部副主委閻中傑、國民黨龍潭區黨部主委陳仁禎、龍潭林氏宗親會會長林貴賢等人都到場力挺，展現團結氣氛。

張善政也提及，昨天和多位市議員參選人的拍照氣氛非常快樂，因為邊拍邊開玩笑，就像一家人一樣，至於議長邱奕勝、副議長李曉鐘昨天因為行程卡住，所以沒辦法來合照，有時間會再補拍合照。

張善政（中）表示自己是「龍潭之子」，順利當選市長，把龍潭打造成桃園的驕傲。（記者李容萍攝）

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