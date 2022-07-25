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    首頁　>　桃園市

    亞洲最強防火材料實驗室啟用 協助提升公共安全

    財團法人台灣建築中心在桃市龜山區，打造新建亞洲最強防火建材測試及認證實驗室的「桃園材料實驗室」，今天由台灣建築中心董事長周光宙（左5）及內政部長徐國勇（右5）共同舉行落成揭牌暨啟用典禮儀式。（記者陳恩惠攝）

    財團法人台灣建築中心在桃市龜山區，打造新建亞洲最強防火建材測試及認證實驗室的「桃園材料實驗室」，今天由台灣建築中心董事長周光宙（左5）及內政部長徐國勇（右5）共同舉行落成揭牌暨啟用典禮儀式。（記者陳恩惠攝）

    2022/07/25 22:21

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕財團法人台灣建築中心在桃市龜山區文工一路，斥資3億元、費時4年規劃，打造新建亞洲最強防火建材測試及認證實驗室的「桃園材料實驗室」，歷經2年餘工期，今天由台灣建築中心董事長周光宙及內政部長徐國勇共同舉行落成揭牌暨啟用典禮儀式；未來將針對防火門、防火牆等建材提供專業的防火測試，並協助政府推動建材國際檢測認證接軌輔導工作。

    徐國勇致詞表示，台灣建築中心擴大防火實驗室量能規模，未來將有助於台灣智慧建築、綠建築產業，整合檢測、研發、製造、生產、物流一條龍，大幅提升經濟效益；同時，推動認證檢測標準與歐盟等國際標準接軌，改善過往業者需耗費鉅資成本將產品送往國外驗證，如今台灣就可以辦得到，更重要的是，透過桃園材料實驗室積極投入防火建材檢測，將可擴大為各類建材防火性能把關，協助提升公共安全。

    董事長周光宙說，台灣建築中心是由內政部建築研究所、營建署、消防署及其他政府機關輔導，辦理建築、消防及有關環境與都市發展的評定審查、評鑑及具自償性、技術性、服務性等業務，以及建築、消防及環境相關檢驗測試業務。桃園材料實驗室的落成啟用是台灣建築中心的發展里程碑，其中配備功能強大，堪稱「亞洲最強」的實驗測試裝備，預計可發揮群聚效應，形成北台灣建材產業聚落，有助於促進建材產業技術水平提升，為維護國人居住安全與健康把關。

    「桃園材料實驗室」今揭牌啟用，其中有許多器材，可為各類建材防火性能把關。（記者陳恩惠攝）

    「桃園材料實驗室」今揭牌啟用，其中有許多器材，可為各類建材防火性能把關。（記者陳恩惠攝）

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