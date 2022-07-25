為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園+1847 衛生局續推疫苗接種、再拚涵蓋率

    桃市衛生局長王文彥說明疫情，表示本週末將再開設30處嬰幼莫德納疫苗快打站，提升嬰幼兒保護力，以及疫苗涵蓋率。（市府提供）

    桃市衛生局長王文彥說明疫情，表示本週末將再開設30處嬰幼莫德納疫苗快打站，提升嬰幼兒保護力，以及疫苗涵蓋率。（市府提供）

    2022/07/25 19:15

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1847例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，相較於昨天的2270例，桃園個案數單日下降了18.63％，這也是自今年4月29日的1987例以來，確診個案數最低；另全國今日新增1萬6921例，較昨天下降21.15％，整體疫情呈現緩降情況。

    王文彥表示，目前仍有新冠病毒BA.4和BA.5變異株的威脅，接種疫苗是避免感染新冠病毒後重症的最佳方法，因此市府規劃本周再推疫苗接種專案，將開設社區接種站，提供接種服務，期盼再提高疫苗覆蓋率。

    此外，市府預定於7月30日（週六），在本市30所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，呼籲家長陪同嬰幼兒踴躍前往接種，提高孩子的保護力；家長也可陪同前往合約院所門診就近接種。

    王文彥提醒，中央流行疫情指揮中心逐步放寬邊境管制，目前入境人數也逐漸增加，但國際BA.4、BA.5疫情升溫，民眾仍須謹慎配合防疫措施，除符合例外情形及外出時有飲食需求得免戴口罩外，外出仍應全程佩戴口罩、保持社交距離，如廁時也應戴好口罩，且應落實手部衛生，減少傳播Omicron高風險行為，保護自身健康，以免遭受感染。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東縣今+171 衛生局籲自猴痘高風險國家入境民眾落實3+4
    2022/07/25 19:05

    台東縣今+171 衛生局籲自猴痘高風險國家入境民眾落實3+4
    澎湖+75 遊客病例暴增成隱憂
    2022/07/25 18:48

    澎湖+75 遊客病例暴增成隱憂

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    高雄船廠BA.5家庭及職場群聚 衛生局：均為無症狀或輕症
    2022/07/25 18:30

    高雄船廠BA.5家庭及職場群聚 衛生局：均為無症狀或輕症
    雲林確診400人 逾75歲長者第3劑接種率61.4％偏低
    2022/07/25 17:18

    雲林確診400人 逾75歲長者第3劑接種率61.4％偏低

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    台南+1380 嬰幼兒莫德納疫苗4天僅1728人施打
    2022/07/25 17:04

    台南+1380 嬰幼兒莫德納疫苗4天僅1728人施打
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播