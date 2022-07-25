新竹球場比「論文門」更棘手！范世平點林智堅應變策略

范世平認為，新竹球場事件比論文門更帶給林智堅（見圖）衝擊。（資料照）

2022/07/25 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市立棒球場歷經多年重建，日前終於開幕，不過卻接連發生球員因場地受傷事件，中職也為此延賽，引發許多爭議。這起事件中，首當其衝的就是前新竹市長林智堅，台師大政研所教授范世平分析，新竹球場事件，比「論文門」更需要林智堅擔心。

范世平在臉書貼文表示，他始終認為論文事件商不了林智堅，因為這是國民黨傾全力發動的，而不是所謂的「公正第三方」，台灣的社會運動，從「洪仲丘事件」、「太陽花學運」到「罷免韓國瑜」，民進黨一定躲在幕後，由「公民團體」去推動，如此一來這場運動才能「純潔化」、「正當化」，進而「社會化」，而不是「政黨化」。

范世平指出，林智堅的指導教授陳明通日前發出4000字聲明，證明林並非抄襲，即便最後林的碩士論文與學位被撤銷，也會是「信者恆信，不信者恆不信」的「藍綠各自歸隊」，對中間選民有影響，但不至於傷筋動骨，桃園與新竹市民對此事件的關注，還不如台北市議員候選人的高，呈現「外熱內冷」狀態。

但新竹球場的風波卻是直接衝擊林智堅，范世平說，因為使用的人都是新竹在地人，特別是年輕人，而職棒更是許多竹科工程師關注的焦點，「林智堅雖然已辭新竹市長，但這卻是他任內重要的建設，所以責無旁貸。林的確心急了些，如果晚一點開幕並徹底檢查，就不會發生女生廁所的鎖是放在門外的『低級錯誤』，這實在太讓一般人有感，因為是生活的日常。」

范世平分析，這件事讓林智堅引以為傲的新竹政績受損，要移植到桃園更被質疑，但是真正到球場看球的人有限，加上此事與桃園有距離，桃園人對此是否真的關心還有待觀察，「總之，亡羊補牢是一定要的，但這場『棒球場』事件絕對是『自爆』造成的，完全可以避免，也怨不了別人。」

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