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    首頁　>　桃園市

    婦人從小黃掉落國道死亡 駕駛遺棄罪被判6月、但民事免賠

    吳婦當天在桃園中壢區搭上計程車（紅圈處），沒多久就被發現倒臥國道路肩。（資料照）

    吳婦當天在桃園中壢區搭上計程車（紅圈處），沒多久就被發現倒臥國道路肩。（資料照）

    2022/07/25 15:10

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號南下67公里處於2019年3月發生一起離奇事故，58歲吳姓婦人突從所搭的計程車上掉落，後方車輛報案送醫宣告不治，廖姓計程車司機被控違背義務遺棄罪判刑6個月，吳婦家人另對廖男及車行提告求償384萬餘元，桃園地院法官認為廖男未立即報案就離開，遺棄雖然構成侵權行為，但即使廖男立即報案，也難認得以避免吳婦死亡結果，駁回吳婦家人之訴。

    吳婦當天從桃園市中壢區搭乘廖男計程車欲前往楊梅區天成醫院，途經國道1號南下67公里處，吳婦突然跌落車外導致頭部重傷，廖男未停下報案逕自駛離，是後方車主發現才報案，吳婦送醫後因頭部重傷不治。

    警方循線找到廖男，他辯稱，到終點才發現乘客不見，右後車窗則已被打開，加上他有幻聽多年，才沒立即報案；法官不採信廖男說詞，認為事發時若車窗被打開，在國道上應會感到強烈氣流，也會聽到吳婦掉落聲響，因此不採信廖男說詞，依違背職務遺棄罪判處他6月徒刑。

    吳婦丈夫及女兒質疑廖男以不明方式致使吳婦跌落車外，又未停下報案導致吳婦死亡結果，對廖男及車行求償共384萬餘元，車行辯稱，吳婦跌出車外非廖男所致，且吳婦跌落後約1分鐘，即由後方駕駛報案送醫，吳婦死亡與廖男無關；廖男則未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀聲明或陳述。

    法官認為，吳婦跌落車外原因經認定為「不明」，其丈夫及女兒也未提出任何事證證明廖男涉案，而廖男在吳婦跌落車外後未停下報案雖構成侵權行為，但當時後方車主已立即報案，仍挽救不回吳婦性命，縱使廖男有停下報案，也難認得以避免吳婦死亡結果，廖男遺棄行為與吳婦死亡無因果關係，駁回吳婦丈夫及女兒之訴。

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