楊玲宜反擊論文「中間人」抹黑說 5點嚴正聲明

楊玲宜反擊論文「中間人」抹黑說，做出5點嚴正聲明。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/25 13:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕對於前新竹市長林智堅昨天在記者會上提出法律公證的證據，證明論文寫作的原創，媒體人黃揚明質疑時任市長辦公室副主任的楊玲宜，是否就是負責經手林智堅的論文，擔任陳明通與林智堅的「中間人」？是不是公私不分？對此被民進黨提名參選下屆竹市北區市議員的楊玲宜抨擊有人刻意轉向操作，企圖混淆視聽，也間接傷害到她的名譽，因此她必須要站出來捍衛自己，針對黃揚明所提出幾點質疑，作出5點嚴正聲明：

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一、過去幾年擔任林智堅辦公室副主任，其中最重要的業務之一，就是彙整市長所有大大小小的行程，聯絡相關人員回覆是否出席並提供任何相關的與會資訊，這是作為幕僚的基本工作。

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二、關於與陳明通的信件往返，林智堅的公務信箱內，聯絡的信件不僅論文，還有許多公務聯絡事項，當時就是由她來協助整理分類與彙整，並向市長報告。同時那封信件上，陳明通也明明白白寫上「附上我（陳明通）修改的計畫⋯⋯請智堅市長在此基礎上進一步發揮」，真相很簡單易懂，就是林智堅持續和指導教授討論，指導教授也指示林智堅須在修改版上的基礎上，繼續寫作。

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三、林智堅是一位非常認真凡事親力親為的長官，也非常愛惜羽毛，更是注重個人名譽，她也要嚴正地駁斥名嘴所謂的代筆說，請勿做這種惡意的曲解。

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四、林智堅就讀碩士在職專班，是利用週五晚上、週六日的時間北上進修，對此，她相當感佩林智堅精益求精的精神，因此她在今年三月報考台大碩班，為的就是完成自己碩士學業的夢想。

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四、她出身非政二代也非白富美，今天能一路從最基層的議會助理走到市府擔任秘書，是對工作的認真與執著，受到林智堅與其他長官肯定。但也因為長期對工作的投入，讓她不得不放棄淡江碩士班的學業，因為她必須要有份正職的工作，才能供應當時中風生病的父親在養護中心的費用。

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五、對於那些譏笑嘲諷她是國發所備取的人，她也強調，不是每一個報考台大的人，都能如願考上或備取，也不是每一個人都能豐衣足食不用擔憂生活，有些人必須為生活放棄學業。她憑自己的能力考上，問心無愧也站得穩。

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最後，她要奉勸所有獵巫林智堅而蹭個人聲量的人，請停止這些令人不齒的手段，惡意抹黑製造社會的紛亂。

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