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    首頁　>　桃園市

    批林智堅論文記者會不道德 賴香伶：下午赴監察院舉發

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中） 批林智堅論文記者會的說明不道德。（記者李容萍攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中） 批林智堅論文記者會的說明不道德。（記者李容萍攝）

    2022/07/25 12:49

    〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨（24）日召開記者會澄清論文相關疑慮，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今日表示，她為昨不在記者會現場的研究生余正煌抱屈，今天下午將赴監察院舉發。

    賴香伶說，林智堅論文爭議的重點，是中華大學與新竹科學園區管理局合約本身著作權與合約爭議本身，涉及著作權和相關侵權疑慮，記者會上林智堅花了所有時間在處理台大論文的時序表，對中華大學部分感覺避重就輕，既然是政府機關，對自己機關的權益研究經費使用，著作發表的驗收，有重重瑕疵，所以到監察院做舉發，期待政府部門對自己要捍衛的部分不能遇到綠色就轉彎，遇到高層政黨間事情好像就模糊放過，這不是國人期待的地方。

    賴香伶還提到，林智堅陣營在記者會上花了1個多小時，說明書信往來、還有已把相關資料公證，以此解釋自己並無迴避，「但人家問的是論文是不是你寫的，如何做田野調查，如何做問題分析等框架性實質內涵，他一個字都沒講。」

    賴香伶指出，「在台大部分，讓我驚訝就是不在場的研究生余正煌」，按照記者會時序上的說明，都是林智堅版本為準，搞得好像是余正煌抄襲、甚至余才是實質上得利者，賴痛批這是很不道德的記者會，覺得有失林做為市長及學術上角色發言都很不洽當。

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