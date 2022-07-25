槓林智堅廣告看板被偷拆？桃園4議員參選人控廣告商違約及侵佔

「桃園新選風」的4名市議員參選人觀音區戴兆華（由左至右）、現任龜山區市議員牛煦庭、中壢區毛嘉慶、桃園區羅岳峰今召開記者會。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/25 13:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園新選風」連線的4名市議員參選人一同出資，於前天上午在桃園市政府對面大樓刊登寫有「抄襲抄包竹科扛？」等文字的大型廣告，孰料不到10小時看版「被下架」；今「桃園新選風」召開記者會除強烈抨擊廣告商行為，要求檢警強烈追查，也呼籲民眾一同響應，讓廣告「遍地開花」。

「桃園新選風」的4名市議員參選人，桃園區羅岳峰、中壢區毛嘉慶、觀音區戴兆華及現任龜山區市議員牛煦庭，前天一同出資，並以共同署名方式，在桃園市政府對面的一棟大樓高掛寫有「抄襲出包竹科扛？論文出包台大扛？市政出包，基層抗？」的廣告，然而廣告上午8點掛上，晚上6點就在4人不知情的情況下被下架，令人相當錯愕，並隨即報警處理。

今天上午「桃園新選風」，以「綠能你不能思想審查廣告下架」為題召開記者會，高喊「反對思想審查，拒絕騙子市長」口號；毛嘉慶指出，4人合法租用文宣看板，不到10個小時就被消失、被民主，令人措手不及，過程中也有警察說會保護好看板不要被破壞，「然後．．．然後他就不見了」！

「市府門口對面的廣告是讓誰看得刺眼？」毛強調，桃園警察打他可以忍，但言論自由沒保護好，他不能忍，重申這次絕不妥協，要求檢警追查到底。

「言論審查、廣告下架背後壓力到底多大？來自哪裡？明眼人都看得清楚！」牛煦庭出示對話截圖紀錄、租賃契約，痛批廣告公司對於白紙黑字的合約視若罔聞，並強調目前租賃契約仍在進行，隨時有權利掛回看板，並稱廣告商行為涉犯竊盜、侵佔罪嫌，呼籲檢警該怎麼辦就怎麼辦。

羅岳峰引述日劇《半澤直樹》對白「下屬的功績是上司的功勞，上司的過錯是下屬的責任」表示，新竹棒球場風光開幕，是民進黨桃園市長參選人、新竹市前市長林智堅引以為傲的政績，但球場設施沒有做好，側翼卻帶風向說市長只管大方向，要基層負責，就是對白的例子。

戴兆華則表示，林智堅說新竹棒球場的問題他要負責，他能負什麼責？最後倒楣的還是基層公務員，大酸林智堅的執政能力跟論文能力，值得民眾多多思考。

牛煦庭補充說，目前「桃園新選風」仍具有合約所有權，既然廣告被下架，顯然廣告商承受很大壓力，對於廣告掛是否能成功掛回不敢保證，因此希望廣告能遍地開花。

「沒有人是局外人，面對粗暴行為，大家一起站出來！」牛煦庭透露，這兩天有很多民眾私訊希望捐款或掛回看板，盡表歡迎，後續將公布相關資訊，呼籲民眾一起站出來，才能把局面扳回，相信這塊土地還存在自由言論。

桃園市桃園警分局對此表示，23日晚間毛嘉慶至中路派出所報案，並提告竊盜、侵占罪嫌，警方隨即通知該大樓主委、總幹事到派出所說明釐清；24日上午陳姓廣告業者及工人到中路派出所說明表示，是受王姓廣告業者請託在23日傍晚拆卸看板；24日下午王男到派出所說明，並交出廣告看板。

廣告業者：廣告合約與牛煦庭父簽約 拆廣告也有告知牛父

王姓廣告業者受訪語氣不耐表示，當初合約是和牛煦庭父親簽約，拆除廣告前也有告知牛煦庭父親，針對桃園新選風什麼人、什麼碗糕，根本不認識；王男說，一開始對方只說要放政治文宣，沒有說要放什麼內容，如果知道是要放爭議性廣告，一開始就不會簽約。

至於為什麼一開始沒有先確認廣告文字？王男則表示，過去也曾接受過無黨籍、台灣民眾黨刊登廣告，但都是「我是幾號候選人，懇請支持」，這次是大樓總幹事說有住戶反映，擔心這則廣告會影響出入安全，所以把廣告下架，接著表達不願多談，便掛電話。

王姓廣告業者24日下午到派出所說明，並交出廣告看板。（記者魏瑾筠翻攝）

「桃園新選風」連線的4名市議員參選人一同出資，於前天上午在桃園市政府對面大樓刊登寫有「抄襲抄包竹科扛？」等文字的大型廣告，孰料不到10小時看版「被下架」。（記者魏瑾筠攝）

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