避暑就愛森呼吸！桃市山區景點人氣夯 拉拉山連3週亮紅燈

在國人夯國旅之際，走訪拉拉山巨木群，記得大口大口森呼吸。（記者李容萍攝）

2022/07/24 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕天氣熱到爆，雖然有很多民眾躲在室內，不過時值暑假和拉拉山水蜜桃產季，上山避暑、戲水民眾暴增，桃園市政府觀光旅遊局建置的景點人潮警示燈號，復興區後山最高海拔的拉拉山接連3週週休假日都出現紅燈（人流管制），觀旅局長楊勝評今表示，不僅拉拉山，前山的小烏來天空步道和宇內溪戲水區近兩週週休假日同樣亮紅燈，整個復興區從三民蝙蝠洞、祕境瀑布、角板山、新溪口吊橋、東眼山森林遊樂區，到拉拉山巴陵古道（吊橋），也都湧入爆滿的避暑人潮，是全市人氣最夯的避暑景點。

市府風景區管理處長廖育儀說，復興區是全市唯一山地行政區，幅員廣大，屬於山坡地，海拔較高，平均而言，夏季海拔高度每上升100公尺氣溫約降低0.6度，有豐富的森林、竹林、農園等地表植被，而且擁有天然的溪流、瀑布，人口、建築密度較都市低得多；比起人口、建物密度高、綠地不足造成熱島效應的都會地區而言，在炎夏酷暑期間，其日常的溫度比都會區低。

據近3週週休假日的桃園市景點人流統計，拉拉山分別湧入1萬5985、1萬6220、1萬6504人次，小烏來風景特定區則是8707、1萬253、1萬1180人次，角板山遊憩區為1萬2522、1萬3501、1萬3562人次，創下北橫景點今年遊客人數最旺的1個月。

林務局新竹林區管理處副處長劉忠憲說，拉拉山巨木區管制站海拔1350公尺，最高的18號巨木位於海拔高度約1700公尺，巨木區今日白天溫度約27至28度，傍晚的溫度更降至24度，相較於平地動輒35、36度高溫，體感可是涼快多了，但拉拉山巨木區配合轉型為拉拉山國家森林遊樂區正進行園區步道、停車場、遊客中心相關設施的整備與修繕作業，致原有停車位減少，適逢暑假、拉拉山水蜜桃季及後疫情國內旅遊潮，遊客眾多，區內停車格滿位後，即以「一進一出」方式管制車輛，請上山遊客配合交通管制措施。

另外，天氣熱玩水最消暑，包括桃園區永康、民族、建國、陽明、水秀公園，中壢區六和兒童、莒光、光明、龍岡萬坪公園，龍潭區運動公園、龍潭大池等戲水設施，市府預計8月1日開放戲水1個月；相較下復興區小烏來宇內溪是唯一合法公告開放溪流戲水區域，從7月1日開放玩水以來，吸引大人、小孩上山戲水消暑，也衝高小烏來遊客人數。

天氣熱到爆，民眾相約前往拉拉山遊客中心休憩、避暑。（記者李容萍攝）

天氣熱到爆，民眾相約前往拉拉山巴陵吊橋休憩、避暑。（記者李容萍攝）

復興區最高海拔的拉拉山接連三週都出現紅燈，警方紓解車流啟動「一進一出」管制。（記者李容萍攝）

復興區幽靈瀑布是新興享受「透心涼」的熱門景點。（記者李容萍攝）

復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區湧入擠爆的戲水親子人潮。（記者李容萍攝）

復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區湧入擠爆的戲水親子人潮。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法