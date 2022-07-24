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    避免民眾誤點唬人菜色 楊梅警推出金融臨櫃反詐菜單

    避免民眾誤點詐騙集團菜色，楊梅警推出金融臨櫃反詐菜單。（記者李容萍翻攝）

    避免民眾誤點詐騙集團菜色，楊梅警推出金融臨櫃反詐菜單。（記者李容萍翻攝）

    2022/07/24 22:45

    〔記者李容萍／桃園報導〕一切都還來得及！警政署統計，去年全國詐欺案件2萬4724件，是5年來新高。其中投資詐欺4896件，躍升為最多的詐欺類別，光是假投資詐騙的財損就逾21億元。今年前5個月，投資詐騙也高達2414件，財損已破10億元，打詐刻不容緩。桃園市警察局楊梅警分局有鑑於近來詐騙集團話術推陳出新，設計製作「金融臨櫃反詐菜單」，菜單內匯集常見的大額財損詐欺手法，以及被害人特徵及近期案例，以另類趣味方式期盼轄區金融機構行員協助宣導防詐，避免民眾誤點詐騙集團唬人菜色。

    楊梅警分局偵查隊長柯智揚表示，「金融臨櫃反詐菜單」是警方彙集常見大額財損的詐欺手法、被害人特徵及近期案例，民眾被詐騙集團成員鎖定對象受騙後，當按歹徒指示內容捏造匯款用途，以規避銀行行員臨櫃關懷詢問，為強化金融機構行員阻詐效力，所設計「金融臨櫃反詐菜單」的反詐文宣，以類餐館菜單格式設計，期盼跳脫傳統生硬文宣，增進民眾閱讀意願。而使用時機為民眾至金融機構臨櫃洽辦時，由前線金融機構行員交付洽辦民眾於等候空檔時閱覽，對應民眾當下洽辦情境是否不小心誤點了詐騙集團的菜色，希望及時喚醒民眾反詐意識，以達提升防詐攔阻功效。

    警方提醒民眾，詐欺集團常利用各式人性弱點，透過各式網路通訊平台發送詐騙釣魚簡訊及推播不實獲利、增加收入等廣告，請大家務必小心查證，切勿貿然交款、匯款或提供個人證件及資料，如有疑問均可撥打165反詐騙專線或110報案電話求助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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