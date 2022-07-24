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    首頁　>　桃園市

    貼心！免得大家中暑 鄭文燦頒獎超快速

    桃園市長鄭文燦（中）頒獎表揚桃園市千人舞藝排舞組第一名黃韻秤。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）頒獎表揚桃園市千人舞藝排舞組第一名黃韻秤。（記者李容萍攝）

    2022/07/24 22:23

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今（24）日前往平鎮區，出席「多元運動愛台灣暨支持節能減碳、電源開發、珍惜水資源宣導」。由於現場氣溫約35度，見各舞蹈團員冒大太陽跳舞，十分不易，鄭文燦到場貼心暑熱令台下團隊受不了，台上火速頒獎，其中，韻靚多元舞蹈班指導老師黃韻秤頒桃園市千人舞藝排舞組第一名，獲頒「躍動」匾額表揚，並頒發舞藝超群及志工獎項，感謝許多老師及志工經年累月進行指導，讓全民運動能夠持續推廣與落實。

    鄭文燦表示，平鎮是推廣體育的典範，不只是注重社區體育，也積極協助女性朋友及新住民融入地方。他感謝體育會與桃園市520多元運動推廣協會精心辦理此次活動，包括原住民、抗力球、柔力球、太極拳、外丹功、體適能運動體驗及有氧體操等各式各樣的運動及舞蹈。他鼓勵大家，運動不僅是生活，也是人權，可以帶來健康、自信、微笑，以及一整天滿滿的活力。

    市府體育局長莊佳佳表示，這次活動以「多元運動─毛巾操」揭開序幕，緊接著進行多個運動項目，讓市民能夠體現運動帶來的活力，除了可以在運動過程中強健體魄，也能增加親子及市民間的情感。期盼透過活動的辦理，培植「人人運動、時時運動、處處運動」的風氣，養成規律運動的習慣，讓桃園成為健康活力的運動城市。

    包括平鎮區長陳慶仁、立法委員呂玉玲、湯蕙禎、市議員彭俊豪、楊家俍、劉仁照、平鎮區體育會理事長曾喜麟等人，均一同出席活動。

    平鎮多元運動愛台灣舞蹈團隊冒酷熱天氣熱情賣力表演，十分不易。（記者李容萍攝）

    平鎮多元運動愛台灣舞蹈團隊冒酷熱天氣熱情賣力表演，十分不易。（記者李容萍攝）

    平鎮多元運動愛台灣舞蹈團隊冒酷熱天氣熱情賣力表演，十分不易。（記者李容萍攝）

    平鎮多元運動愛台灣舞蹈團隊冒酷熱天氣熱情賣力表演，十分不易。（記者李容萍攝）

    平鎮多元運動愛台灣舞蹈團隊冒酷熱天氣熱情賣力表演，十分不易。（記者李容萍攝）

    平鎮多元運動愛台灣舞蹈團隊冒酷熱天氣熱情賣力表演，十分不易。（記者李容萍攝）

    天氣太熱了，桃園市長鄭文燦（中）來去匆匆參加「多元運動愛台灣暨支持節能減碳、電源開發、珍惜水資源宣導」。（記者李容萍攝）

    天氣太熱了，桃園市長鄭文燦（中）來去匆匆參加「多元運動愛台灣暨支持節能減碳、電源開發、珍惜水資源宣導」。（記者李容萍攝）

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