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    首頁　>　桃園市

    新竹球場負評不斷 張善政喊話︰桃園需要「工程師治理」

    國民黨桃園市長參選人張善政在台大土木系任教時，與土木學會會員參訪興建中的台北捷運路線。（取自張善政臉書）

    國民黨桃園市長參選人張善政在台大土木系任教時，與土木學會會員參訪興建中的台北捷運路線。（取自張善政臉書）

    2022/07/24 20:52

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內斥資12億元整建新竹棒球場，孰料，球場啟用後不斷出包，林也引來許多負評；國民黨桃園市長參選人張善政今晚在臉書意有所指發文稱，桃園需要「工程師治理」，並說明3個「就是」，表明會用專業守護市民的安全。

    張善政指出，自己當年接下國科會電腦中心主任，從找經費、找顧問公司規劃、監督招標過程等，他都親自參與，運用自身土木專業評估承接的營造廠，判斷他們確實可以把計劃做好，還自己跑到審計部溝通，保證會親自下去「盯」整個工程，才終於順利開工。

    張善政說，公家的工程會遇到預算限制、法令規章、防弊措施等，實際施工則可能遇到變更設計、進度落後時的趕工等問題。無論如何，涉及公共安全，絕對馬虎不得，身為學工程出身的科技人，當他決定參選桃園市長時，時時浮在心頭的就是3個字「工程師」。

    關於張善政心目中的「工程師治理」，有3個「就是」，他指出，一為就是實事求是的精神；二為就是精確嚴格的品管；三為就是做到最好的期待。

    張善政說，無論是蓋一座球場、鋪一條馬路，還是建一座科學園區，如果沒有做到這三個「就是」，只想依靠花大錢包裝、宣傳，只會導致「金玉其外，敗絮其中」。

    張善政還說，輕則，動輒十數億的政府預算、民脂民膏被浪費；重則，可能造成人員的傷害，為市民帶來不便、甚至危險，最重要的是，一旦導致損害發生，再多的扛責、道歉都無濟於事。

    張善政表示，如果有幸當選桃園市長，必定秉持「工程師治理」的人生信條，用畢生的土木專業與經驗，為桃園打造品質一流的公共建設，讓桃園市民的家鄉，幸福又安全。

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