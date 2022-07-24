合體破局？張善政拍宣傳照未見邱奕勝 親邱人士：議長很忙

國民黨桃園區市議員參選人凌濤（左）、今與國民黨籍桃園市長參選人張善政合體拍照，自備棒球手套、棒球。（國民黨桃園區市議員參選人凌濤競選辦公室提供）

2022/07/24 19:54

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍桃園市長參選人張善政今與同黨市議員參選人，合體拍攝宣傳照，值得注意的是，原先拍攝流程表上出現桃園市議會議長邱奕勝的名字，令人好奇國民黨是否大團結，然而到了表定時間卻未見邱奕勝現身，被質疑國民黨仍未整合完成；親邱人士透露，張善政團隊有通知議長拍攝行程，但因議長「很忙」，現在時代照片用合成的也可以。

張善政今與多位參選人同框拍攝，場面歡樂。張善政競選辦公室表示，「善哥」對於參選人的要求都是來者不拒，如擊掌、呼口號、手插胸、背靠背及比愛心等，即便辛苦，衣服換了又換，張善政始終保持一貫親切的笑容。

其中桃園區市議員參選人凌濤自備備棒球、棒球手套及碩士論文與張善政合體，他意有所指的表示，小至論文寫作、大至市政建設，都應該真材實料、穩紮穩打，才是市民之福，整體拍攝就是期盼呈現「政治人物誠信第一，桃園充滿活力」。

「國民黨早已整合並邁向勝選之路，國民黨比你想的團結！」梁為超透露，邱奕勝從過去參選桃園市長的吳志揚、陳學聖，一直以來是以合成方式同框，不曾與市長參選人合體拍照，議長已經表明會全力支持議員、市長選舉，相信選情會越來越好，今天超過九成的參選人與張善政大團結合照，就是團結一心的具體表現。

不過，拍攝流程表可見，今天晚間6點半至7點20分的拍攝人員出現「邱議長」，然而時間到了，卻未見邱奕勝現身；親邱人士表示，張善政團隊有通知拍攝行程，但議長行程很忙，現在的時代照片可用合成，未來應該會用合成方式掛看板。

國民黨桃園區市議員參選人凌濤（左），今與國民黨籍桃園市長參選人張善政合體拍照，二人分別自備碩士、博士論文。（國民黨桃園區市議員參選人凌濤競選辦公室提供）

桃園市長參選人張善政今與同黨市議員參選人拍攝宣傳照，流程表上出現桃園市議會議長邱奕勝的名字，但到了表定時間卻未見邱奕勝現身。（記者魏瑾筠翻攝）

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