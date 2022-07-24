為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    合體破局？張善政拍宣傳照未見邱奕勝 親邱人士：議長很忙

    國民黨桃園區市議員參選人凌濤（左）、今與國民黨籍桃園市長參選人張善政合體拍照，自備棒球手套、棒球。（國民黨桃園區市議員參選人凌濤競選辦公室提供）

    國民黨桃園區市議員參選人凌濤（左）、今與國民黨籍桃園市長參選人張善政合體拍照，自備棒球手套、棒球。（國民黨桃園區市議員參選人凌濤競選辦公室提供）

    2022/07/24 19:54

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍桃園市長參選人張善政今與同黨市議員參選人，合體拍攝宣傳照，值得注意的是，原先拍攝流程表上出現桃園市議會議長邱奕勝的名字，令人好奇國民黨是否大團結，然而到了表定時間卻未見邱奕勝現身，被質疑國民黨仍未整合完成；親邱人士透露，張善政團隊有通知議長拍攝行程，但因議長「很忙」，現在時代照片用合成的也可以。

    張善政今與多位參選人同框拍攝，場面歡樂。張善政競選辦公室表示，「善哥」對於參選人的要求都是來者不拒，如擊掌、呼口號、手插胸、背靠背及比愛心等，即便辛苦，衣服換了又換，張善政始終保持一貫親切的笑容。

    其中桃園區市議員參選人凌濤自備備棒球、棒球手套及碩士論文與張善政合體，他意有所指的表示，小至論文寫作、大至市政建設，都應該真材實料、穩紮穩打，才是市民之福，整體拍攝就是期盼呈現「政治人物誠信第一，桃園充滿活力」。

    「國民黨早已整合並邁向勝選之路，國民黨比你想的團結！」梁為超透露，邱奕勝從過去參選桃園市長的吳志揚、陳學聖，一直以來是以合成方式同框，不曾與市長參選人合體拍照，議長已經表明會全力支持議員、市長選舉，相信選情會越來越好，今天超過九成的參選人與張善政大團結合照，就是團結一心的具體表現。

    不過，拍攝流程表可見，今天晚間6點半至7點20分的拍攝人員出現「邱議長」，然而時間到了，卻未見邱奕勝現身；親邱人士表示，張善政團隊有通知拍攝行程，但議長行程很忙，現在的時代照片可用合成，未來應該會用合成方式掛看板。

    國民黨桃園區市議員參選人凌濤（左），今與國民黨籍桃園市長參選人張善政合體拍照，二人分別自備碩士、博士論文。（國民黨桃園區市議員參選人凌濤競選辦公室提供）

    國民黨桃園區市議員參選人凌濤（左），今與國民黨籍桃園市長參選人張善政合體拍照，二人分別自備碩士、博士論文。（國民黨桃園區市議員參選人凌濤競選辦公室提供）

    桃園市長參選人張善政今與同黨市議員參選人拍攝宣傳照，流程表上出現桃園市議會議長邱奕勝的名字，但到了表定時間卻未見邱奕勝現身。（記者魏瑾筠翻攝）

    桃園市長參選人張善政今與同黨市議員參選人拍攝宣傳照，流程表上出現桃園市議會議長邱奕勝的名字，但到了表定時間卻未見邱奕勝現身。（記者魏瑾筠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍系力挺 張善政：團結打造新桃園
    2022/07/24 05:30

    軍系力挺 張善政：團結打造新桃園
    挨批負面選戰 張善政：我沒說論文有問題
    2022/07/23 19:45

    挨批負面選戰 張善政：我沒說論文有問題

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    藍白夾殺論文事件 林智堅：若有不法 歡迎提告
    2022/07/23 05:30

    藍白夾殺論文事件 林智堅：若有不法 歡迎提告
    桃市副議長陪同健行 張善政：地方整合 最佳證明
    2022/07/23 05:30

    桃市副議長陪同健行 張善政：地方整合 最佳證明
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播