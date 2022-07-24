桃園+2270 市府下周末再開30處嬰幼兒快打站

桃市府已規劃本週六（30日）再開30處「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」。（市府提供）

2022/07/24 17:50

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2270例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，相較昨天的2303例，桃園個案數單日下降1.43％，全國今日新增2萬1460例，也較昨天下降3.97％，整體疫情呈現緩降情況；市府衛生局長王文彥表示，由於接種疫苗仍是保護嬰幼兒避免感染武肺後重症的最佳方法，市府因此再度規劃本週末（30日）再度開設30處「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，呼籲家長就近帶孩子施打疫苗。

王文彥表示，目前新冠病毒BA.4和BA.5的威脅仍然存在，配合中央流行疫情指揮中心疫苗接種政策，全國自7月21日起開放年滿6個月至5歲施打嬰幼兒莫德納疫苗，全市約有11萬名嬰幼兒符合資格，考量幼兒須由家長陪同施打，昨天協調市境29所國小及1所私立幼兒園共開設30處快打站，提供幼兒園學童及托嬰中心嬰幼兒疫苗接種服務，有6477名嬰幼兒完成施打，接種率為30.7％。

王文彥說，為了讓家長可於假日陪同嬰幼兒就近接種的便利性，且在近期連續高溫的天氣過後，提高接種意願，市府預定於本月30日（週六）再度開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，呼籲家長陪同符合資格的嬰幼兒踴躍前往接種，提高孩子的保護力。

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