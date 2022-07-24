批林智堅論文門越講越花 賴香伶：干擾審查意圖明顯

民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（資料照，記者李容萍攝）

2022/07/24 17:30

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今（24）日舉行碩士論文記者會，再次強調自己是原創，絕沒有抄襲。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶抨擊林智堅在記者會針對論文爭議，不但沒有釐清事實還越講越花，似乎想在學倫審查會召開前定調「審查」方向，干擾審查意圖太明顯。

賴香伶表示，林智堅在記者會再三強調「學歷不是最重要的」，這是不是代表，即使他的學位取得有瑕疵，都撼動不了他被總統蔡英文提名徵召參選桃園市長的地位？這1小時的記者會，看來其實是對民進黨內喊話，也顯示他參選正當性已逐漸喪失。

賴香伶指出，「兩個是否」是林智堅自己親自撰寫、做問卷調查分析以及訪談紀錄文本等資料都沒有公開，是找不到還是根本就沒有？記者會上提出用公證人認證、與教授電子信箱書信或時序表來證明沒有抄襲，但先完成的余正煌今天沒有出席該記者會、也非公眾人物，林智堅與民進黨全黨控訴余一人的做法，相當不道德。

賴香伶說，另外中華大學論文的回應，林智堅也沒有實質內容，中華大學與竹科管理局2007年簽約的標案，合約載明內容不可以公開發表，林智堅記者會幾乎是犯罪自白，她目前已要求辦公室行文向竹科管理局要求提告，否則就是包庇林智堅。

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