好累！落跑450台斤大黑豬中壢逛街 警民合力抓豬忙翻天

這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

2022/07/24 13:30

〔記者李容萍／桃園報導〕1頭重450台斤的大黑豬，傍晚在桃園市中壢區龍慈路馬路上亂竄，警方據報趕赴現場，因豬隻身型巨大，令到場的1男1女警員有些手足無措，經會同熱心民眾隨手以一旁竹林的竹竿將大黑豬先圈住，經打聽是誰家養的大黑豬？再聯繫附近葉姓蛋行老闆、也是飼主到場，在警、民合力以「倒退嚕」方式終將大黑豬趕進豬籠中再帶回豬圈，結束這場大黑豬逛大街的鬧劇。

葉姓飼主今日受訪表示，8月17日（農曆7月20日）就是客家「義民祭」，為了參加神豬比賽，才虔誠飼養這頭大黑豬，而原本圈養的大黑豬，可能是因為天氣太熱還是受到驚嚇，才會掙脫圍籬跑到街上逛大街，所幸遇到2警及熱心民眾合力圈圍，才能順利將豬隻帶回豬圈。

中壢警分局龍興派出所警員劉炯昀、張菀芹是昨日傍晚接獲報案稱有一頭大黑豬在中壢區龍慈路501巷逛大街，警方趕赴現場，當下見一頭大黑豬在竹林旁有樹蔭的人行道上閒逛，不急不徐非常享受，讓員警傷腦筋，因大黑豬重約450台斤，身形碩大，正當2警手足無措時，熱心民眾上前提議拿起一旁竹竿將豬隻先圈住，避免四處逃竄發生意外。

在圈圍住這頭大黑豬後，警方打聽到該豬隻的葉姓飼主（50歲），經聯繫後，葉姓飼主立刻率其員工到現場，在眾人合力下將這頭大黑豬以袋子矇住豬頭，採「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈，結束這場鬧劇。

這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的男警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

這頭體形碩大黑豬逍遙逛馬路，累了就直接躺在竹林旁休息。（記者李容萍翻攝）

熱心民眾和飼主急用竹竿將豬隻先圈住。（記者李容萍翻攝）

葉姓飼主率其員工到現場，將這頭大黑豬以袋子矇住豬頭，採「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法