為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    好累！落跑450台斤大黑豬中壢逛街 警民合力抓豬忙翻天

    這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

    這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

    2022/07/24 13:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕1頭重450台斤的大黑豬，傍晚在桃園市中壢區龍慈路馬路上亂竄，警方據報趕赴現場，因豬隻身型巨大，令到場的1男1女警員有些手足無措，經會同熱心民眾隨手以一旁竹林的竹竿將大黑豬先圈住，經打聽是誰家養的大黑豬？再聯繫附近葉姓蛋行老闆、也是飼主到場，在警、民合力以「倒退嚕」方式終將大黑豬趕進豬籠中再帶回豬圈，結束這場大黑豬逛大街的鬧劇。

    葉姓飼主今日受訪表示，8月17日（農曆7月20日）就是客家「義民祭」，為了參加神豬比賽，才虔誠飼養這頭大黑豬，而原本圈養的大黑豬，可能是因為天氣太熱還是受到驚嚇，才會掙脫圍籬跑到街上逛大街，所幸遇到2警及熱心民眾合力圈圍，才能順利將豬隻帶回豬圈。

    中壢警分局龍興派出所警員劉炯昀、張菀芹是昨日傍晚接獲報案稱有一頭大黑豬在中壢區龍慈路501巷逛大街，警方趕赴現場，當下見一頭大黑豬在竹林旁有樹蔭的人行道上閒逛，不急不徐非常享受，讓員警傷腦筋，因大黑豬重約450台斤，身形碩大，正當2警手足無措時，熱心民眾上前提議拿起一旁竹竿將豬隻先圈住，避免四處逃竄發生意外。

    在圈圍住這頭大黑豬後，警方打聽到該豬隻的葉姓飼主（50歲），經聯繫後，葉姓飼主立刻率其員工到現場，在眾人合力下將這頭大黑豬以袋子矇住豬頭，採「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈，結束這場鬧劇。

    這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

    這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

    這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的男警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

    這頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的男警有些手足無措。（記者李容萍翻攝）

    這頭體形碩大黑豬逍遙逛馬路，累了就直接躺在竹林旁休息。（記者李容萍翻攝）

    這頭體形碩大黑豬逍遙逛馬路，累了就直接躺在竹林旁休息。（記者李容萍翻攝）

    熱心民眾和飼主急用竹竿將豬隻先圈住。（記者李容萍翻攝）

    熱心民眾和飼主急用竹竿將豬隻先圈住。（記者李容萍翻攝）

    葉姓飼主率其員工到現場，將這頭大黑豬以袋子矇住豬頭，採「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈。（記者李容萍翻攝）

    葉姓飼主率其員工到現場，將這頭大黑豬以袋子矇住豬頭，採「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹縣義民祭 新埔「舂柄祭」力士爭霸戰7/30、31登場
    2022/07/21 19:12

    竹縣義民祭 新埔「舂柄祭」力士爭霸戰7/30、31登場
    8/13義民之夜邀Hebe回鄉 跟五堅情、伍佰&China Blue一起獻唱
    2022/07/20 13:11

    8/13義民之夜邀Hebe回鄉 跟五堅情、伍佰&China Blue一起獻唱

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    辣妹熱舞、花鼓陣... 全國客家義民祭典熱鬧揭幕
    2022/07/16 10:22

    辣妹熱舞、花鼓陣... 全國客家義民祭典熱鬧揭幕
    「二師兄」街頭亂竄 波麗士大人忙扮馴獸師
    2022/01/25 16:36

    「二師兄」街頭亂竄 波麗士大人忙扮馴獸師
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播