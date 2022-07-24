新竹球場重啟負評多 洪孟楷嗆林智堅：落跑桃園怎麼扛？

新竹棒球場品質惹波瀾。（資料照）

2022/07/24 08:36

〔記者林良昇／台北報導〕重新啟用的新竹球場開賽2天來負評多，國民黨立委洪孟楷今批評，新竹球場連2天比賽已3位職棒選手因場地受傷，場內離譜缺陷太多，任何一位棒球迷絕對無法接受，為了讓高官剪綵，犧牲球員掛彩，就問前新竹市長林智堅，落跑到桃園要怎麼扛？

針對新竹球場場內缺陷多引發爭議，洪孟楷今在臉書發文表示，選手生涯最擔心的就是受傷，關乎的是紀錄能不能延續、有沒有球能夠繼續打；球迷在乎的是有安全舒適的環境，能夠好好享受一場公平精彩的球賽，但這些在民進黨高官眼裡好像都不重要，為了能夠拍美照、當網紅、趕打卡、樂剪綵，所以理所當然的事變成球員球迷遙不可及的想像。

洪孟楷批評，林智堅說要一肩扛起責任，但落跑到桃園的人，「就問你要怎麼扛？」這樣的工程品質，當初新竹市政府怎麼驗收、如何同意廠商完工？和中華職棒在開打前難道沒有意見？讓球員們去這樣的球場比賽，分明草菅選手生涯性命。

洪孟楷指出，12億元的預算，已經跟新建球場無疑，再多的抱歉都掩蓋不了為了趕剪綵急救章的推出；場地不合格、女廁無法鎖，最根本的低級錯誤，連讓3位球員受傷，連台灣最重視的國球都可以這樣搞，到底還有什麼事做不出來！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法