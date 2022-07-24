新竹棒球場12億元重建負評不斷 林智堅深夜道歉「責任一肩扛」

新竹棒球場首場賽事啟用後負評不斷。（資料照）

2022/07/24 06:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕耗資12億元重建的新竹市立棒球場，開幕首戰後連連出現安全疑慮，球員、球迷對球場負評不斷，前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅昨天深夜在臉書發文道歉，「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」；有網友留言為林智堅加油，也有網友認為林都去桃園了怎麼扛，林智堅發文底下更成了藍營民代的戰場。

林智堅發文指出，要跟所有關心棒球喜歡棒球的朋友們以及球團們致歉，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅指出，當初以復興新竹棒球運動為起點，除了廣設簡易球場、培植社區球隊、為基層小球員添購器材和設備、增加專任教練人力，也爭取前瞻基礎建設預算及職棒第五隊以OT委託經營方式，讓老舊的新竹球場在擁有新生命的同時，也有專業球場經營團隊進駐，而球場工程非常複雜且專業，牽涉到原有建築物拆除，並要顧及周邊住戶安全，另外球場硬體部分也同步跟龍來球場公司開會討論，他們常常在棒球場現地協調開會。

林智堅強調，「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調，對於有人質疑經費的使用，他認為這是對於市府團隊最不好的指涉，這個球場同時進行地下停車場的開挖，有別於其他場地的建置。

林智堅在文末指出，晚上行程中第一時間知道球場的事情時，他就致電給中華職棒會長蔡其昌請教專業的建議，同時新竹市府也和中華職棒聯盟達成共識，要以球員的安全為第一優先進行球場改善。

新竹棒球場重啟。（資料照）

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