為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    提名後「鄭林黃」首度合體 林智堅：感謝黃適卓「成全」

    鄭文燦（左3起）、林智堅、黃適卓在桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動上合體。（記者鄭淑婷攝）

    鄭文燦（左3起）、林智堅、黃適卓在桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動上合體。（記者鄭淑婷攝）

    2022/07/23 22:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會今晚舉行理監事聯席會議，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅受邀出席，與曾表態參選市長的前立委黃適卓同台，這是林獲提名後3人首度公開合體，林智堅致詞時，特別對黃適卓的「成全」表達感謝。

    黃適卓表示，他在黨內確定提名林智堅後，第一時間就表達團結與支持，因為唯有團結才能解決所有爭議，由林智堅接棒鄭文燦「承先啟後」，相信是桃園市民的福氣，他個人在選對會提名後，曾接到總統府的電話，總統也特別到他的辦公室給予鼓勵及表達肯定，他認為最重要的不是爭取什麼樣的職務，而是能夠真正為人民做事。

    林智堅表示，此次接受鄭文燦的邀請、總統蔡英文的徵召參選桃園市長，他想藉出席活動的機會感謝黃適卓的「成全」，從7月8日來到桃園已超過兩週，感受到桃園人的熱情，除了是鄭文燦8年政績太好，民眾有「疼惜鄭文燦、支持林智堅」的想法，另個關鍵就是他有新竹的政績、有治理的實務經驗，8年之後他更加成熟，剛剛好是最佳的時間來到桃園，有機會當選，一定會延續鄭文燦五星級施政，在這個基礎下「加值、擴大服務」，再創桃園下個黃金十年。

    鄭文燦表示，選對會拍板由林智堅參選市長，考慮到市政的無縫接軌，黃適卓第一時間就表示願意成全大局、願意幫忙林智堅，也希望黃適卓能在選舉中扮演重要角色。

    林智堅出席桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動，致詞時特別對黃適卓（右2）的「成全」表達感謝。（記者鄭淑婷攝）

    林智堅出席桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動，致詞時特別對黃適卓（右2）的「成全」表達感謝。（記者鄭淑婷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭文燦力挺林智堅參選到底：沒有陣前換將說法
    2022/07/22 10:10

    鄭文燦力挺林智堅參選到底：沒有陣前換將說法
    林智堅：競選除鄭文燦擔任主委外，其餘仍在規劃中
    2022/07/20 12:44

    林智堅：競選除鄭文燦擔任主委外，其餘仍在規劃中

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    鄭文燦：希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅
    2022/07/17 15:05

    鄭文燦：希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅
    「燦智」合體返八德三元宮參香 民眾夾道熱烈歡迎
    2022/07/10 14:40

    「燦智」合體返八德三元宮參香 民眾夾道熱烈歡迎

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播