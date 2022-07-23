提名後「鄭林黃」首度合體 林智堅：感謝黃適卓「成全」

鄭文燦（左3起）、林智堅、黃適卓在桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動上合體。（記者鄭淑婷攝）

2022/07/23 22:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會今晚舉行理監事聯席會議，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅受邀出席，與曾表態參選市長的前立委黃適卓同台，這是林獲提名後3人首度公開合體，林智堅致詞時，特別對黃適卓的「成全」表達感謝。

黃適卓表示，他在黨內確定提名林智堅後，第一時間就表達團結與支持，因為唯有團結才能解決所有爭議，由林智堅接棒鄭文燦「承先啟後」，相信是桃園市民的福氣，他個人在選對會提名後，曾接到總統府的電話，總統也特別到他的辦公室給予鼓勵及表達肯定，他認為最重要的不是爭取什麼樣的職務，而是能夠真正為人民做事。

林智堅表示，此次接受鄭文燦的邀請、總統蔡英文的徵召參選桃園市長，他想藉出席活動的機會感謝黃適卓的「成全」，從7月8日來到桃園已超過兩週，感受到桃園人的熱情，除了是鄭文燦8年政績太好，民眾有「疼惜鄭文燦、支持林智堅」的想法，另個關鍵就是他有新竹的政績、有治理的實務經驗，8年之後他更加成熟，剛剛好是最佳的時間來到桃園，有機會當選，一定會延續鄭文燦五星級施政，在這個基礎下「加值、擴大服務」，再創桃園下個黃金十年。

鄭文燦表示，選對會拍板由林智堅參選市長，考慮到市政的無縫接軌，黃適卓第一時間就表示願意成全大局、願意幫忙林智堅，也希望黃適卓能在選舉中扮演重要角色。

林智堅出席桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動，致詞時特別對黃適卓（右2）的「成全」表達感謝。（記者鄭淑婷攝）

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