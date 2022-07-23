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    首頁　>　桃園市

    挨批負面選戰 張善政：我沒說論文有問題

    張善政談及綠營批他愛打負面選戰，張回應「沒說論文有問題，只要林智堅說清楚」。（記者許倬勛攝）

    張善政談及綠營批他愛打負面選戰，張回應「沒說論文有問題，只要林智堅說清楚」。（記者許倬勛攝）

    2022/07/23 19:45

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今晚受邀出席黃埔軍校四海同心會聯誼活動，退將、榮團席開七桌餐敘，「凍蒜」喊得震天價響，象徵軍系力挺張善政，張受訪談及綠營稱他打負面選戰「從頭到尾沒有惡意批評，直言論文有問題，只要林智堅說清楚」。

    先前桃園市黃國園黨部公開表態力挺立委呂玉玲，呂因「朱中央」參選無望後，黃國園轉彎改挺張善政，主委蔡忠誠也一表忠誠，他說「黃國園會當最強後盾，從一開始就是，不是今天、不是最近才開始」。

    林智堅的台大國發所論文指導教授、國安局長陳明通打破沉默，發表4千餘字的聲明，重申林智堅未涉抄襲，且以資料佐證；張善政受訪表示，他一再呼籲「誠信比學問重要」被網友嘲笑成口頭禪，但他的態度始終未變，另作為博士，聽聞林的論文中竟有一頁亂碼，感覺非常奇怪，對於綠營批他打負面選戰，張受訪喊冤說「我從沒說過林智堅的論文有問題，而是要他說清楚，哪算負面」？

    民進黨副祕書長林鶴明日前表示「不認為台大可以直接認定是抄襲」，張善政乾笑三聲，表示不願評論林鶴明的說法，但他的言論早在網路上負評如潮，民眾心中自會衡量，也相信台大是維護學術倫理、學術道德的最後一道防線。

    談及前台北市議員羅智強指派「強戰隊」練鴻慶入陣競總團隊，但議長邱奕勝遲未動作，僅有表態力挺；張善政感謝羅智強借將，代表整合逐步完善，至於邱奕勝稱他是「資歷最完整的參選人」，邱一席話已表明態度，整合本就得慢慢來，不用著急。

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