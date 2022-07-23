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    首頁　>　桃園市

    找到無涉抄襲重要事證 林智堅明召開「碩士論文記者會」

    民進黨桃園市長參選人林智堅明天上午10點，將由立委鄭運鵬、律師黃智穎等人陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。（資料照）

    民進黨桃園市長參選人林智堅明天上午10點，將由立委鄭運鵬、律師黃智穎等人陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會。（資料照）

    2022/07/23 19:27

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，林的台灣大學國發所論文指導教授、國安局長陳明通今天發表4000多字聲明，說明林的台大論文無涉抄襲且為原創，林智堅也將於明天上午10點，由立委鄭運鵬、律師黃帝穎等人陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會；林陣營表示，林智堅找到台大論文寫作在先、沒有抄襲的重要事證。

    林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞今表示，林智堅在國民黨發動抹黑的第一時間，就公開澄清過去在職進修的碩士論文沒有抄襲，台大及中華大學的指導教授，也公開聲明林智堅的論文沒問題，但過去兩週對手鋪天蓋地造謠與施壓，對台大及中華大學的老師和學生造成困擾，林智堅對此感到抱歉。

    黃韋鈞表示，林智堅為了捍衛名譽與人格，第一時間就對台北市議員王鴻薇按鈴提告，另方面也在過去兩週透過電腦資料救援，查找相關的email、行程記錄等，順利找到他的台大論文寫作在先，沒有抄襲的重要事證，而林智堅已於日前透過委任律師，完成台北地方法院所屬民間公證人公證保全證據，這些證據具法律上實質效力，屆時也會提供給台大學術倫理審定委員會，作為說明沒有抄襲的有力證據。

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