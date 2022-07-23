鄭文燦偕林智堅出席台灣基進茶會 肯定台灣隊是主流

桃園市長鄭文燦（右五）、民進黨桃園市長參選人林智堅（左四）、立委鄭運鵬（右三）一同上台，為台灣基進北北宜桃5位議員參選人造勢，也預祝他們高票當選。（記者謝武雄攝）

2022/07/23 14:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕台灣基進桃園黨部今日舉行喬遷茶會，黨主席陳奕齊也邀請北北宜桃5位議員參選人造勢，展現團體戰力；桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅致詞時，都肯定台灣基進黨台灣本土意識，台灣隊已成主流，桃園隊未來服務不分黨派，建設也不分黨派。

鄭文燦表示，台灣隊陣容越來越龐大，大家對於台灣都有共識，民進黨也尊重台灣基進主體性以及它們的發展空間；此次九合一選舉，他們提名議員不多，所以給它們祝福、鼓勵，在大的方向、大的原則上，都有能力形成最大共識，他除了對民進黨參選人非常非常有信心外，對基進黨參選人也給予祝福。

林智堅也提到，他在2018年新竹市長選舉驗證建設不分藍綠，施政不分藍綠，這是可以推倒藍綠高牆，參加台灣基進桃園黨部喬遷茶會，是用行動來支持，希望有更多這種具體台灣本土意識團體出現，也支持台灣年輕朋友參政政黨，未來也會擴大合作，讓桃園隊服務不分黨派，建設也不分黨派。

5位議員參選人分別是宜蘭縣陳漢澤、宜蘭縣林意評、新北市董俊宏、台北市吳欣岱、桃園市藍士博，5人組成北台灣前進陣線，展現團體戰力，茶會也安排5人分別上台講述參選理念，陳奕齊也和5位議員參選人，共同宣示3項參政承諾，分別是「公費助理－不任用三等親內助理」、「專業問政－不演戲作秀延宕市政」、「清廉議員－不賄賂也不收受回扣」。

鄭文燦、林智堅也和立委鄭運鵬一同上台，為台灣基進北北宜桃5位議員參選人造勢，也預祝他們高票當選。

台灣基進北北宜桃5位議員參選人也承諾，當選後遵守3項公約。（記者謝武雄攝）

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