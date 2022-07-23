林智堅嗆藍營若有不法歡迎提告 立院國民黨團：會完成他的心願

國民黨團23日召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會，總召曾銘宗（中）主持、副書記長洪孟楷（左）、立委費鴻泰（右）出席。（記者塗建榮攝）

2022/07/23 13:01

〔記者王千豪／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控碩士論文涉嫌抄襲，昨日強硬回擊「若有不法，歡迎提告」，呼籲國民黨不要再抹黑造謠。對此，立法院國民黨團今日再度召開記者會表示，國民黨團會完成他的心願。

國民黨團總召曾銘宗表示，竹科管理局答覆國民黨立委林奕華提到「經查本局（竹科管理局）未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書。」也就是沒有核准讓林智堅使用研究報告。此外，林智堅中華大學碩士論文和竹科研究報告，結論和建議完全相同，想找出有不一樣的字都不容易，當然是有抄襲和侵權。

曾銘宗說，依據《著作權法》第91條第一項規定：「擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。」但依照《刑事訴訟法》第237條規定：「屬告訴乃論」，雖然國民黨團不是當事人，但一定會要求科技部督導竹科，依法提出告訴，完成林智堅的心願。

國民黨立委費鴻泰指出，國民黨團持續比對林智堅在台大國發所的碩論，進一步發現2016年7月在遠景基金會季刊第十七卷第三期，由陳政一、楊喜慧、國安局長陳明通3人所共同撰寫的「馬習會前後的民意調查分析」，在林智堅2017年1月出版的論文中，第8頁與陳政一等3人「馬習會前後的民意調查分析」的第22頁，有44個字相同。林智堅論文第49頁與「馬習會前後的民意調查分析」第26頁，有57個字相同。林智堅論文第50頁與「馬習會前後的民意調查分析」第27頁，有86個字相同。

費鴻泰說，從統計的角度來分析，論文撰寫內容大都屬於研究方法，任何一篇研究方法，要去描述而不是抄襲，即便是參考他人研究成果，也很難有超過10個字是相同的，會超過10字相同的機率是非常的低。費鴻泰更進一步指出，對照林智堅的論文和上述各篇研究報告，通篇連字都相同，更是少之又少。

國民黨團副書記長洪孟楷正告科技部，拿著人民稅金、用的是人民血汗錢，委託的研究報告成果，是屬於國家的財產、人民的財產，難道還不動作？科技部不把關就是瀆職，就是違反公務人員相關法令。而林智堅要你直球對決沒這麼難，道德感不要這麼低，有沒有抄襲自己最清楚，請對著全國人民說「論文到底有沒有抄襲？」

國民黨團23日召開「抄！抄！抄！林智堅也抄陳明通論文！」記者會，總召曾銘宗（圖）主持。（記者塗建榮攝）

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