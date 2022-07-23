搏命救出林志穎父子！桃捷工人還原現場：心裡只想著救人

工人們救出受困車內的林志穎，合力將他抬到樹蔭下等待救護車。（截取自桃園市政府捷運工程局監錄影像，捷工局提供）

2022/07/23 00:21

〔記者陳璟民／桃園報導〕藝人林志穎22日開特斯拉載著6歲兒子，在桃園市蘆竹區自撞火燒車，受傷受困車內，命在旦夕。鄰近的捷運工地工人們第一時間衝過來，迎著車頭烈焰濃煙，不顧爆炸危險，搏命合力將林志穎父子拉出車外。

昨天上午近11點，林志穎開特斯拉載小兒子行經蘆竹中正北路往桃園方向，直撞中正橋快慢車道分隔島，撞斷島頭號誌桿，車頭凹陷、冒煙，車身仰離地面約30度角，35秒後引擎蓋下起火燃燒，還傳出爆炸聲響，再10秒火勢變大，路過人車驚恐閃避。

案發地點就在桃園市捷運工程局綠線工地側門附近，包商互助營造協力廠商孟韋工程近10名工人及1名機車騎士見狀，不假思索奮勇救人。

事故當下在路邊整理轎車後車廂的工人萬中興說，被背後傳來車禍撞擊聲與損壞噴飛過來的零件嚇一跳，轉頭看到特斯拉底盤下已有火花，他反射動作跑進工地拿滅火器，呼喊其他人協助救援。萬中興與同仁張文薰耗盡3支滅火器，有助救人過程降低車子與環境溫度。

工地保全李公平則在附近拿指揮棒疏導交通，工人彭裕弘、李坤諭與一名路過的機車騎士聯手打開特斯拉車門，先從副駕駛座抱出林志穎兒子，他獲救後驚魂未定哭泣，直問「爸爸有沒有安全？」3人再到駕駛座拉出林志穎，他的腳卡住，彭裕弘當機立斷，施力硬將他拉出車外，林志穎一度喊痛，臉上、軀體都是血漬，意識稍弱。

彭裕弘說，林志穎父子獲救後，他們合力送到路樹下休息，等待救護車送醫，再不到10秒，特斯拉車頭的火已經燒到車內了！工人李坤諭說，還有工人拿出大陽傘幫林志穎父子遮陽，他們問林志穎兒子，得知家屬電話，立即聯絡到場照護。對於千鈞一髮之際，仍奮不顧身見義勇為，他們異口同聲說：「心裡想著就是我要救人！」

桃園捷運工地工人彭裕弘冒險奮勇，從副駕駛座抱出林志穎兒子，再從駕駛座拉出林志穎。（記者陳璟民攝）

林志穎的特斯拉自撞火燒車，桃園捷運工地工人萬中興（前）、張文薰（後）持滅火器滅火救人。（記者陳璟民攝）

桃園捷運工地工保全李公平拿指揮疏導現場交通。（記者陳璟民攝）

林志穎的特斯拉撞上分隔島後火燒車。（截取自桃園市政府捷運工程局監錄影像，捷工局提供）

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