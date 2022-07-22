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    參訪祥儀機器人夢工廠 林智堅：當選全力支持新創產業、科普教育

    民進黨桃園市長參選人林智堅參訪祥儀機器人夢工廠。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅參訪祥儀機器人夢工廠。（記者謝武雄攝）

    2022/07/22 20:56

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪祥儀機器人夢工廠，他提到，兒子最喜歡的就是用機器人和同學PK，每個小孩心中都有屬於自己的機器人，鼓勵小朋友動手做，做中學，對理工科目不陌生，也感謝董事長蔡逢春圓了孩子們機器人夢。

    林智堅下午1點30分抵達祥儀機器人夢工廠，董事長蔡逢春熱烈歡迎，他說，祥儀企業創立於1980年，一開始做齒輪、齒輪箱，再轉型成為機器人夢工廠，開發許多文創機器人、格鬥機器人及智慧學習機器人，曾被經濟部評選為國際亮點觀光工廠。

    林智堅說，未來若獲得市民支持，會持續支持新創產業，也期盼孩子應該動手做，從做中學，尤其把握啟蒙階段，讓孩子藉由體驗機器人對物理原理、科技新創都有濃厚興趣。

    林智堅也以自己2個兒子為例說，很小的時候，他們最喜歡的課程就是積木課，而積木課就是為了做機器人，他們很希望用機器人和同學PK。他說，每一個小孩心中都有屬於自己的機器人，祥儀機器人夢工廠給孩子們作夢的天堂，也是創造機器人的天堂。

    林智堅也稱讚，祥儀機器人夢工廠願意給年輕人創作扶植，變成在地的新創產業的凝聚基地，這才是台灣產業競爭力跟生命力；未來若獲市民支持當選市長，一定全力支持新創產業推動，全力支持科普教育推廣。

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