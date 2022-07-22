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    邱奕勝表態支持 張善政：勝券在握

    國民黨桃園市長參選人張善政談及桃市議長邱奕勝表態支持，認為選情將扶搖直上，勝券在握。（記者許倬勛攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政談及桃市議長邱奕勝表態支持，認為選情將扶搖直上，勝券在握。（記者許倬勛攝）

    2022/07/22 15:43

    〔記者許倬勛／桃園報導〕外界關心國民黨在桃園市整合不順，關鍵在於議長邱奕勝與參選市長的張善政關係「冷冰冰」，邱日前受訪稱無意加入競選團隊，今受訪態度丕變，表示「從頭到尾一定支持張善政」；張也回應，整合本來就需時間，如今慢慢成熟，有了邱的支持，選情肯定扶搖直上、勝券在握。

    邱奕勝態度軟化，一席支持言論遞出橄欖枝，張善政受訪表示「這是預料中的事」，整合本來就非一蹴可及，需要時間慢慢磨合，議長的發言就是外界最關心的整合進展，有了邱奕勝的支持勝券在握，選情非常樂觀。

    至於羅智強暫不入陣，張善政同樣老神在在，他說，羅智強才剛啟動環島祈福，短時間當然不可能加入，但這段時間都有互相聯絡，最後一定會水到渠成。

    媒體也好奇張善政選戰打法「佛系」，和同黨台北市長參選人蔣萬安有幾分相似，張重申團隊規劃按部就班，將陸續到位。

    張受訪也不忘譏諷對手林智堅，他說，農曆6月24日是關聖帝君聖誕，也是大溪人的第二個過年，關公代表的是義氣與信用，兩者都是民眾最在意的價值觀，他首度參與關公遶境，就是像關公精神致敬，義氣與信用是所有政治人物都要牢記在心的理念。

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