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    首頁　>　桃園市

    不捨親種多年樹木恐遭剷平 桃園航空城徵收戶找友人挖走觸法

    桃園航空城計畫進入實質動工階段，徵收戶陸續完成點交並搬遷，圖為航空城計畫範圍，與新聞事件無關。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    桃園航空城計畫進入實質動工階段，徵收戶陸續完成點交並搬遷，圖為航空城計畫範圍，與新聞事件無關。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2022/07/22 15:35

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城計畫進入實質動工階段，51歲童姓居民自家土地被徵收後，不捨親手植栽的4棵柳丁、柚子、愛文及芒果樹恐被剷平，找來74歲謝姓友人將樹木挖走載離，桃市府地政局發現後報警處理，2人都被依竊盜罪送辦，桃園地檢署檢察官考量童男是出於不捨種植多年的樹木而犯案，手段雖屬不當但與一般竊盜案不同，且樹木已種回原處，桃市府表示不再追究，予以童、謝2人職權不起訴。

    童男位於大園區橫山段的土地，因屬於桃園航空城徵收範圍，去年7月15日經桃市府合法徵收，土地及地上物所有權隨著移轉，童男不捨種植多年的4棵樹木，恐因後續開發而遭到剷平，今年1月找來謝姓友人以挖土機將樹木挖起，再以自用小貨車載離現場，桃市府地政局發現後報警處理，追出童、謝2人到案。

    童、謝2人坦承不諱，且有徵收資料、現場照片及監視器等佐證，檢方認為2人行為已涉犯竊盜罪，考量2人犯後坦承、態度尚佳，且無前科紀錄，此案緣起於童男不捨種植多年的樹木，可能因後續開發遭到剷平無法存活，才找來謝男一同將樹木移走，手段雖屬不當，但實是出於愛護自然生命之意，與一般竊盜案件不同，其情可憫。

    另考量童男已將樹木種回原處，桃市府表示不再追究，同意給予童、謝2人職權不起訴，因此認為全案以職權不起處分為適當。

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