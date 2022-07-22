藍營質疑鄭文燦用官邸餐敘輔選林智堅 桃市府稱都自費

桃園市議員林政賢（左）、舒翠玲（右）與市議員參選人凌濤（中）質疑桃園市長鄭文燦等人涉行政不中立、濫用公帑。（記者周敏鴻攝）

2022/07/22 13:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅由桃園市長鄭文燦陪同，於18日在市長官邸餐敘逐桌敬酒，國民黨桃園市議員舒翠玲、市議員參選人凌濤今天前往市府政風處檢舉鄭文燦等人涉行政不中立、濫用公帑。市府新聞處發新聞稿澄清，官邸餐敘都依「桃園市政府公有宿舍管理要點」與「政府採購法」辦理，私人與公務之分際很清楚，私人餐敘都自費、沒使用公帑。

舒翠玲說，依市府說法，當天餐會是職業公會自行舉辦的活動，但她當市議員多年，從來不知道「市長官邸有租借辦法」，難道任何團體都能租借官邸辦餐會活動？當天餐會若不是市府秘書處核銷、是誰核銷？鄭文燦不該知法犯法，大辣辣地使用官邸為單一政黨候選人輔選，簡直就是「國家就是你家、桃園市政府就是鄭家」的離譜心態，「承認錯誤不可恥，死不認錯還不斷犯錯，才最可恥！」

「民眾有權知道鄭文燦是否使用納稅人的錢，用市長官邸輔選林智堅」，凌濤強調，鄭文燦與市府勞動局長吳宏國陪同林智堅逐桌敬酒，明顯違反行政中立、浪費公帑，而市府卻還說「這很正常」，他實在不知道哪裡正常。

凌濤說，市府至今未能針對外界的質疑說清楚，他們決定到市府政風處檢舉，並要求政風處盡快公布2日林智堅開始跑行程後，市長官邸的餐會場次、出席名單、餐飲內容、經費總額，若政風處不提出相關資料，他們不排除進一步向檢察、監察單位檢舉。

市府回應，2日後的官邸餐敘，包括公務餐敘4場，對象分別是蔡英文總統、桃園市議員余信憲、海基會董事長許勝雄、桃園市議會無黨黨團，至於私人餐敘，都未使用公帑，而市長官邸的維運，也比照各縣市首長官邸的做法，一切依規定辦理。

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