青埔建案外牆龜裂還有工人墜樓 賴香伶：桃市府巡檢「掛一漏萬」

青埔建案外牆龜裂又發生工人墜樓，賴香伶受訪時批桃市府巡檢「掛一漏萬」。（記者鄭淑婷攝）

2022/07/22 12:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近日發生多起嚴重工安意外，其中，青埔一建案才被發現牆面龜裂，後又發生工人墜樓死亡，民眾黨桃園市長參選人賴香伶連日來抨擊桃市府勞檢慢半拍，她今早受訪時表示，桃市府巡檢「掛一漏萬」，沒有跨局處聯合稽查，防範後續意外發生。

賴香伶表示，桃園市營造工地工安意外層出不窮，且有死亡案件發生，慎重希望桃市府勞動局、勞動檢查處密切加強工安巡檢，不定期無預警稽查。

她強調，營造工地傷亡是每年職災意外最嚴重之處，尤其7到9月夏季期間，工作環境高溫、高熱下很容易中暑，這些是否有包括在巡檢裡？在青埔的建案中，很明顯看到營造結構已有裂痕疑慮，工人也沒有戴安全帽、安全帶，市府巡檢感覺是「掛一漏萬」，沒有通盤跨局處進行聯合稽查，是這次最大疏失和遺憾，無法防範後續意外發生。

賴香伶表示，她會去督促並希望中央及地方政府完備檢查機制和量能，而建商及營造廠商同樣要維護工地安全，她擔任市長後將針對工地自主管理系統，建置完整的聯合稽查、監督機制的「桃園市安全衛生聯盟」，達到無職災的環境，為桃園市民跟勞工安全盡最大努力。

桃市府勞檢局回應，針對該建案工地從開工到發生災害日總計施9次勞檢，依法裁罰金額累計24萬元、停工1次，另於發生災害日前2週，才會同勞動部職業安全衛生署實施勞檢，當場處以停工處分、重罰12萬元，而工地因未依法落實職安管理而發生重大職業災害，將處以30萬元及停工處分，累計罰鍰金額66萬元。

勞檢處強調，已勒令該建案工地停工，後續還會究責刑事及行政責任，並全力協助罹災者家屬相關權益，呼籲參選人不應將此淪為口水戰，漠視市府全體員工的努力付出。

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