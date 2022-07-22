為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    青埔建案外牆龜裂還有工人墜樓 賴香伶：桃市府巡檢「掛一漏萬」

    青埔建案外牆龜裂又發生工人墜樓，賴香伶受訪時批桃市府巡檢「掛一漏萬」。（記者鄭淑婷攝）

    青埔建案外牆龜裂又發生工人墜樓，賴香伶受訪時批桃市府巡檢「掛一漏萬」。（記者鄭淑婷攝）

    2022/07/22 12:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近日發生多起嚴重工安意外，其中，青埔一建案才被發現牆面龜裂，後又發生工人墜樓死亡，民眾黨桃園市長參選人賴香伶連日來抨擊桃市府勞檢慢半拍，她今早受訪時表示，桃市府巡檢「掛一漏萬」，沒有跨局處聯合稽查，防範後續意外發生。

    賴香伶表示，桃園市營造工地工安意外層出不窮，且有死亡案件發生，慎重希望桃市府勞動局、勞動檢查處密切加強工安巡檢，不定期無預警稽查。

    她強調，營造工地傷亡是每年職災意外最嚴重之處，尤其7到9月夏季期間，工作環境高溫、高熱下很容易中暑，這些是否有包括在巡檢裡？在青埔的建案中，很明顯看到營造結構已有裂痕疑慮，工人也沒有戴安全帽、安全帶，市府巡檢感覺是「掛一漏萬」，沒有通盤跨局處進行聯合稽查，是這次最大疏失和遺憾，無法防範後續意外發生。

    賴香伶表示，她會去督促並希望中央及地方政府完備檢查機制和量能，而建商及營造廠商同樣要維護工地安全，她擔任市長後將針對工地自主管理系統，建置完整的聯合稽查、監督機制的「桃園市安全衛生聯盟」，達到無職災的環境，為桃園市民跟勞工安全盡最大努力。

    桃市府勞檢局回應，針對該建案工地從開工到發生災害日總計施9次勞檢，依法裁罰金額累計24萬元、停工1次，另於發生災害日前2週，才會同勞動部職業安全衛生署實施勞檢，當場處以停工處分、重罰12萬元，而工地因未依法落實職安管理而發生重大職業災害，將處以30萬元及停工處分，累計罰鍰金額66萬元。

    勞檢處強調，已勒令該建案工地停工，後續還會究責刑事及行政責任，並全力協助罹災者家屬相關權益，呼籲參選人不應將此淪為口水戰，漠視市府全體員工的努力付出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    虎頭山拜票爭取銀髮族支持 賴香伶：健行勝地無障礙設施仍不足
    2022/07/22 11:55

    虎頭山拜票爭取銀髮族支持 賴香伶：健行勝地無障礙設施仍不足
    批國民黨老招抹黑！林智堅強硬回擊：若有不法歡迎提告
    2022/07/22 11:34

    批國民黨老招抹黑！林智堅強硬回擊：若有不法歡迎提告

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    桃市副議長李曉鐘陪同健行 張善政：地方整合的證明
    2022/07/22 11:25

    桃市副議長李曉鐘陪同健行 張善政：地方整合的證明
    林智堅遭質疑落跑空降 鄭文燦：朱立倫任期未滿轉任行政院副院長
    2022/07/22 10:40

    林智堅遭質疑落跑空降 鄭文燦：朱立倫任期未滿轉任行政院副院長
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播