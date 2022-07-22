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    王必勝接任指揮官後首次 前往桃園機場視察旅客入境動線

    王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場。（記者劉信德攝）

    王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場。（記者劉信德攝）

    2022/07/22 14:20

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕衛福部次長王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場視察旅客入境動線。

    王必勝受訪時表示，每週入境的上限從7/14增加到4萬，實施到現在已經1個多禮拜，目前看起來都還順暢，感謝各單位把工作做好。

    王必勝表示，此行視察有兩大目的，因為發現航班尖峰時段在一些地方容易產生瓶頸，因此要來看看怎樣的措施可以消除瓶頸，第二則是看看在兼顧必要防疫措施以及不讓旅客等太久的情況下，量能可擴充到什麼程度，為將來入境人數再調升預做充足的準備。

    對於入境人數上調時機，王必勝強調要看機場端有做多少的準備，包括篩檢站是否充足，以及系統優化，這都是要討論的重點，同時也要看國際疫情的狀況。現在國際疫情都在高峰，要再觀察一下高峰會到哪，以及後續的死亡率重症率是否有升高，都是考慮的因素。

    王必勝強調，包括0+7、禁團令分階段鬆綁等，目前還沒有時程表，由於鄰國日本、韓國確診數都還在上升，尚未到高點，所以現在很難估計時程表，這些都是環環相扣的問題，包含總量的管制，還有禁團令的鬆綁，會做一併考量。

    由於旅運量越來越大，免稅店業者也當場向指揮官王必勝提出建議，強調免稅店員工的防疫裝備齊全，建議開放旅客進免稅店，不要再採用一對一服務旅客的方式，避免旅客在免稅店外大排長龍。

    對此，王必勝表示，現在用紅龍將顧客隔在店外一對一採買是以前的規定，面對旅運量增加會再調整，並要求免稅店業者提出計畫，再由指揮中心開會討論。

    王必勝也指出包括CDC審單、行李提領速度、PCR檢驗以及防疫車隊的部分，都可以做流程上的再改善，以縮短旅客等候時間，為增加每週入境總量預作準備。

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    王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場視察旅客入境動線。（記者劉信德攝）

    王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場視察旅客入境動線。（記者劉信德攝）

    王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場視察旅客入境動線。 （記者劉信德攝）

    王必勝接任中央流行疫情指揮中心指揮官後，22日首度來到桃園機場視察旅客入境動線。 （記者劉信德攝）

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