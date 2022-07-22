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    首頁　>　桃園市

    批國民黨老招抹黑！林智堅強硬回擊：若有不法歡迎提告

    林智堅受訪再回應論文風波，嗆藍委林奕華若有證據「歡迎提告」。（記者許倬勛攝）

    林智堅受訪再回應論文風波，嗆藍委林奕華若有證據「歡迎提告」。（記者許倬勛攝）

    2022/07/22 11:34

    〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件延燒，遭藍白營夾殺，21日藍營立委林奕華抨擊林未經新竹科學園區管理局同意使用委託資料，也未申請授權書，形同竊取和洩密；林智堅再親上火線，態度強硬回擊「若有不法，歡迎提告」，籲國民黨別再用老招抹黑造謠。

    針對林奕華批評，林智堅長吁短嘆「又是抹黑」，林矛頭指向對手張善政，質疑張一邊說君子之爭、一邊任由黨內放箭造謠，「難道這就是張善政的選舉主軸」？這非市民朋友所樂見。

    林智堅再解釋論文風波，他說，中華大學的論文是在2008年4月完成、6月完成口試，7月交付結案報告，著作權歸屬是在結案報告完成後，才從中華大學讓予科管局，時序非常清楚，一再用相同手法複製貼上，究竟居心何在？

    「若有不法，歡迎提告。」林智堅態度強硬，指林奕華所用「竊取」、「洩密」字眼是惡意攻擊，若真有其事，歡迎對方興訟，這段時間以來的種種指控，都會由團隊蒐集，未來採取法律行動，籲國民黨適可而止，端正選風。

    今天是農曆6月24日，適逢關聖帝君1863週年聖誕千秋，林智堅上午赴主祀關老爺的楊梅奉天宮為祂祝壽，所到之處信眾手機「喀擦」聲不斷、「凍蒜」不絕於耳，還有不少婆婆媽媽頻誇林智堅「比電視上看到還帥」，同行綠營議員鄭淑方及議員參選人蕭立姸也是全程跟緊，展現母雞氣勢。

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