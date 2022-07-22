桃市副議長李曉鐘陪同健行 張善政：地方整合的證明

國民黨桃園市長參選人張善政（前左）由桃園市議會副議長李曉鐘（前右）陪同在虎頭山風景區健行。（記者周敏鴻攝）

2022/07/22 11:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政上午由桃園市議會副議長李曉鐘等人陪同，前往桃園區虎頭山風景區健行後，再到明倫三聖宮參拜，他強調，李曉鐘陪同他健行，就是國民黨地方朋友們逐漸整合的最佳證明，他非常高興。至於桃園市議會議長邱奕勝、立法委員呂玉玲何時能整合？張善政說，正在逐步進行中，請拭目以待，他相信沒有問題，大家要有信心！

今天適逢關聖帝君聖誕，民進黨桃園市長參選人林智堅、民眾黨桃園市長參選人賴香伶先後都曾到明倫三聖宮，張善政說，他覺得很好，因關聖帝君聖誕，大家前來參拜也都很自然，他以平常心看待。

至於林智堅論文事件，陸續有新的資料公布，張善政說，他認為論文事件，應盡量將一些細節釐清，外界才可以判對事件的對與錯，他認為愈來愈多的細節浮出檯面，是好事情。他認為林智堅只要能把事情講清楚，就沒有抹黑不抹黑的問題，事情講清楚，讓事實呈現最重要，因為「政治人物講的是誠信、不是學問，誠信比學問更重要」。

另，外界質疑桃園市長鄭文燦行政不中立的問題，張善政認為，他正在打的是一場「不對稱的戰爭」，即便對手有行政資源在手上，他還是會繼續努力走自己的路，有信心能打贏這場仗。

國民黨桃園市長參選人張善政（右4）前往明倫三聖宮參拜。（記者周敏鴻攝）

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