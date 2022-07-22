國民黨智庫續疑林智堅論文 黃心華：是誠信與人品問題

國民黨智庫今日上午直播「解剖林智堅論文門之十一」。（國民黨智庫提供）

2022/07/22 10:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午直播「解剖林智堅論文門之十一」，國民黨新北市議員參選人黃心華出席指出，民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文與竹科委託報告內容完全就是「剪下貼上」，他質疑，即便一人同時撰寫A論文與B論文，仍應分別具有原創性，基本引述動作也要有，但林的論文有94%抄襲，這已非學術問題，而是誠信與人品問題。

黃心華質疑，林智堅宣傳自己是五星市長，但面對學問的態度卻是不誠實、偷懶，凸顯綠營首長們只在意追求五星頭銜，把大筆政府預算花到形象營造上面，而且林智堅引以為傲的新竹市公園建設，最近被人發現只是更換遊具、拉皮，由此可以看出其執政態度。

黃心華表示，未來台大、中華大學進行學術倫理審查時，應該遵守利益迴避原則，很多綠營人士就是學閥，如果與林智堅相關，都應該迴避，他還點名中華大學董事長李妍慧，雖然聲稱會秉公處理，但李妍慧具有民進黨發言人的身分，要如何讓外界相信她會秉公處理？

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖則說，林智堅的論文資料根本沒有向竹科申請授權書，卻以一比一的方式完全照抄，已經侵害竹科的著作權法。

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