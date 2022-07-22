2024扮演什麼角色 鄭文燦：讓未來來決定

桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對北台灣選情進行分析。（記者陳品妤攝）

2022/07/22 10:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦任期於12月24日屆滿，接閣揆、直攻2024總統大位等傳聞不斷，對此，鄭文燦接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時表示，他還是把現在工作做好，任期不到半年，把市政工作收尾，期望下一個市長能夠無縫接軌（希望順利交棒給同為民進黨籍的市長參選人林智堅），2024誰來扮演什麼角色，讓未來來決定。

外傳年底九合一選舉後，鄭文燦可能會接任閣揆，之後直接挑戰2024年總統大選，最近也傳出可能接任總統府秘書長，外界好奇鄭文燦有沒有和蔡英文總統討論或是溝通這些事情？

鄭文燦強調，蔡總統不會跟他討論這些事情，因為對總統來講，完成執政的目標、開展未來布局才是最重要的，他覺得未來的劇本，尤其是外界編寫的劇本太多了，所以他常講「謠言的風吹不動冷靜的心」，事實上，沒有現在就沒有未來，他還是好好把現在的工作做好，扮演桃園城市治理跟城市轉型，最重要奠基者角色，這比他未來擔任什麼職務都來得重要。

鄭文燦說，未來台灣的挑戰更大了，民進黨的青壯世代都會有一定的責任感，面對中國國家主席習近平將進入第三屆，還有供應鏈重組、氣候變遷，能源轉型、數位轉型、低碳轉型的挑戰，「一個團隊，一個目標，是我們這一代的責任」，任何人都不能忽略國家重要的巨大挑戰，他非常用心的在面對這些問題，但現在擔任市長就把市長工作做好，至於2024誰來扮演什麼角色，讓未來來決定，他相信未來會做最好的安排。

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