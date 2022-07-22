為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    林智堅遭質疑落跑空降 鄭文燦：朱立倫任期未滿轉任行政院副院長

    桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對北台灣選情進行分析。（記者陳品妤攝）

    桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對北台灣選情進行分析。（記者陳品妤攝）

    2022/07/22 10:40

    〔記者謝武雄／桃園報導〕原新竹市長林智堅在兩任任期屆滿前約五個月，獲民進黨徵召參選下屆桃園市長，被他黨質疑落跑、空降，對此，桃園市長鄭文燦在自由時報《官我什麼事》節目專訪，直指國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時，也是任期未滿就轉任行政院副院長，接著選新北市長，如今質疑林智堅落跑，並不公平。

    鄭文燦說，過去藍綠政治人物任期未滿、轉跑道例子很多，包括朱立倫過去擔任桃園縣長，也是任期未滿就轉任行政副院長，接著選新北市長，所謂的做好做滿的標準，不應該只適用林智堅，這樣不公平的。

    鄭表示，何況林擔任新竹市長七年半，不是就任一年就要轉跑道選別的（暗諷國民黨籍前高雄市長韓國瑜），更重要的是，新竹市在林智堅主政七年半後，變成全台灣最幸福城市，這足以對新竹市民有交代，而且桃園人對林智堅接受度高，沒有違和感，「市民接受我跟接受林智堅是一樣的。」

    鄭文燦強調，桃園市與新竹市也是六都跟非六都裡面進步最快的城市，也是同一個生活圈，互相接近，沒有陌生感，就民調上來看，林智堅在桃園市的接受度、支持度都很高，領先國民黨對手張善政有一段差距，代表桃園市民是接受他的，如何把這份好感跟支持，在選戰過程發揮到極致，這個就是林智堅最大的挑戰。

    至於林智堅、張善政在市長選戰的優、劣勢為何？鄭文燦以自己四十七歲當選桃園市長為例，林智堅如今也是四十七歲，但已有八年治理新竹市經驗，現在是林的黃金時間，來桃園是一定可以無縫接軌，創造下一個黃金十年，反觀張善政雖然有很好的學歷，過去是學者從政，但對地方確實比較陌生，迄今討論度還是低一點。

    鄭完燦說，希望就這場市長選舉不要變成抹黑比賽，選舉畢竟是要選一個能夠讓城市不斷翻新、進步、成長的候選人，選民對這一點是有很直接的認同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林智堅：備齊論文證據 捍衛清白
    2022/07/22 05:30

    林智堅：備齊論文證據 捍衛清白
    秀竹科管理局回函 林奕華：林智堅沒有申請授權就是抄襲
    2022/07/21 22:17

    秀竹科管理局回函 林奕華：林智堅沒有申請授權就是抄襲

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    林智堅碩論遭控抄襲 立院國民黨團：蔡英文敢用政治生命擔保？
    2022/07/21 16:32

    林智堅碩論遭控抄襲 立院國民黨團：蔡英文敢用政治生命擔保？
    林智堅：競選除鄭文燦擔任主委外，其餘仍在規劃中
    2022/07/20 12:44

    林智堅：競選除鄭文燦擔任主委外，其餘仍在規劃中

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    鄭文燦將任競總主委 林智堅：近期將陸續公布競選組織架構
    2022/07/19 12:28

    鄭文燦將任競總主委 林智堅：近期將陸續公布競選組織架構
    鄭文燦：希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅
    2022/07/17 15:05

    鄭文燦：希望大家能用疼惜鄭文燦的心情來支持林智堅
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播