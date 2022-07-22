林智堅遭質疑落跑空降 鄭文燦：朱立倫任期未滿轉任行政院副院長

桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對北台灣選情進行分析。（記者陳品妤攝）

2022/07/22 10:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕原新竹市長林智堅在兩任任期屆滿前約五個月，獲民進黨徵召參選下屆桃園市長，被他黨質疑落跑、空降，對此，桃園市長鄭文燦在自由時報《官我什麼事》節目專訪，直指國民黨主席朱立倫擔任桃園縣長時，也是任期未滿就轉任行政院副院長，接著選新北市長，如今質疑林智堅落跑，並不公平。

鄭文燦說，過去藍綠政治人物任期未滿、轉跑道例子很多，包括朱立倫過去擔任桃園縣長，也是任期未滿就轉任行政副院長，接著選新北市長，所謂的做好做滿的標準，不應該只適用林智堅，這樣不公平的。

鄭表示，何況林擔任新竹市長七年半，不是就任一年就要轉跑道選別的（暗諷國民黨籍前高雄市長韓國瑜），更重要的是，新竹市在林智堅主政七年半後，變成全台灣最幸福城市，這足以對新竹市民有交代，而且桃園人對林智堅接受度高，沒有違和感，「市民接受我跟接受林智堅是一樣的。」

鄭文燦強調，桃園市與新竹市也是六都跟非六都裡面進步最快的城市，也是同一個生活圈，互相接近，沒有陌生感，就民調上來看，林智堅在桃園市的接受度、支持度都很高，領先國民黨對手張善政有一段差距，代表桃園市民是接受他的，如何把這份好感跟支持，在選戰過程發揮到極致，這個就是林智堅最大的挑戰。

至於林智堅、張善政在市長選戰的優、劣勢為何？鄭文燦以自己四十七歲當選桃園市長為例，林智堅如今也是四十七歲，但已有八年治理新竹市經驗，現在是林的黃金時間，來桃園是一定可以無縫接軌，創造下一個黃金十年，反觀張善政雖然有很好的學歷，過去是學者從政，但對地方確實比較陌生，迄今討論度還是低一點。

鄭完燦說，希望就這場市長選舉不要變成抹黑比賽，選舉畢竟是要選一個能夠讓城市不斷翻新、進步、成長的候選人，選民對這一點是有很直接的認同。

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