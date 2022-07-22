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    首頁　>　桃園市

    鄭文燦力挺林智堅參選到底：沒有陣前換將說法

    桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對民進黨參選人林智堅論文事件發表看法。（記者陳品妤攝）

    桃園市長鄭文燦接受《官我什麼事》節目專訪時，針對民進黨參選人林智堅論文事件發表看法。（記者陳品妤攝）

    2022/07/22 10:10

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市參選人林智堅最近飽受國民黨指控碩士論文風波，台灣大學、中華大學都啟動學術倫理審定作業，桃園市長鄭文燦接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時，被主持人林慶川詢及民進黨中央有沒有討論或沙盤推演，在9月2日候選人登記截止日之前，假設台大或中華大學的判定出現不利林的結果，有沒有陣前換將的可能性？鄭斬釘截鐵回應「我們沒有陣前換將這種說法」。

    各界關注論文爭議有沒有讓林智堅的選情受到衝擊？民調仍然領先嗎？鄭文燦不諱言民調略有影響，是因為國民黨這段時間鋪天蓋地的抹黑，由於兩個陣營凝聚力都有提高，所以林智堅的支持度還是穩定領先國民黨張善政一定幅度；鄭文燦更發現，以往國民黨是側翼攻擊，如今張善政也站上第一線，代表張善政希望在論文議題加溫。

    鄭文燦說，林智堅當選新竹市長時還未拿到台大碩士學位，是在市議員階段考上台大國發所，在市長階段完成論文，林很珍惜學習的機會，以自己2014年選舉的內部民調資料，以獨創的方式去研究「三跤拄」，三個人的選局如何勝選，選民在年齡、地域、性別、職業等不同變數下，有沒有影響到投票行為，這有一定的原創性。

    鄭文燦強調，「抹黑為買學歷、洗學歷，這種指控太過頭了」，台大任何一個研究所，都不可能發生買學歷、洗學歷情況，他是台大出身，了解任何一個教授無論立場是如何，都不會有這樣的行為，台大不是學店，不要為了論文爭議就無限上綱。

    鄭文燦說，民進黨內沒有陣前換將說法，目前林智堅也準備他論文形成過程當中的各種資料，包括跟指導教授E-mail、硬碟資料等都是可鑑定；林智堅論文形成的過程，包括個人總部六次民調資料，說明了是具有原創性，而且早於另外一個研究生，他是提供資料跟論文架構給另外一個研究生參考，不過主題跟結論都不同，這兩本論文現在都找得到，可以來比對是不是同樣一個論文。

    鄭文燦認為，學術的討論歸學術，選舉跟論文應該分開處理，論文的部分需要由林智堅跟他的指導教授來好好的說明。

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