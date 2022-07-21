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    關聖帝君誕辰祝壽 鄭文燦偕林智堅體驗大溪不夜城盛況

    桃園市長鄭文燦偕市長參選人林智堅，參加關聖帝君誕辰活動，並主持三獻禮儀式。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦偕市長參選人林智堅，參加關聖帝君誕辰活動，並主持三獻禮儀式。（記者謝武雄攝）

    2022/07/21 23:39

    〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆6月24是關聖帝君1863周年聖誕，桃園市大溪普濟堂從今晚11點子時舉行「三獻大禮祝壽大典」，由市長鄭文燦主持，市長參選人林智堅也到場體驗「大溪人的第二個過年」，整個大溪彷彿變成不夜城。

    關聖帝君祝壽大典由鄭文燦主祭，上香、獻花、獻果、獻財箔後完成儀式；鄭文燦指出，遶境活動在大溪有100多年的歷史，是大溪人的第二個過年，大溪遶境活動已經向文化部申請成為具有國際價值文化資產，之前和日本交流就很成功，之後因為疫情而中斷。

    鄭文燦也提到，「大溪大禧」從一個月前就開始展開，今、明兩天將達到活動的高潮，也感謝各陣頭、社團這幾個月來的練習，讓大溪遶境活動，成為北台灣最重要的關聖帝君誕辰慶典。

    林智堅說，這個月初就和鄭文燦一起參加「大溪大禧」，還安排新竹都城隍交流，事實上，關聖帝君遶境與新竹都城隍祭都吸引年輕族群參與宗教活動，未來當選桃園市長會讓傳統延續、吸引年輕族群參與，期許以後新竹、桃園可以親上加親。

    大溪區公所表示，今日下午入街遶境隊伍有普濟堂彩牌、福德正神、協會頭旗、聖廟無極總宮、慶安社、溪州忠義堂、帝君會、鎮豐社、玄元社、慶義社、大有社、樂安社、興安社、普濟堂關聖帝君聖駕。

    至於明日上午八點卅分入街隊伍有協會頭旗、大溪義消中隊、溪洲福山巖、百吉聚賢慈惠堂、同義社、永安社、聖母會、百吉聚賢慈惠堂；下午一點入街隊伍有普濟堂引導彩牌、老人會、農作團、一心社、嘉天宮同義堂、哪德社、農友團、樂豳社、福安社、新勝社、仁安社、協義社、共義團、正副爐主神尊、普濟堂關聖帝君聖駕、同人社。

    遶境的隊伍是在康莊路天主堂集結，然後沿著康莊路、中央路、中山路、登龍路、中正路、民權路、康莊路、和平老街到達普濟堂。

    桃園市長參選人林智堅致詞時提到，感受大溪人第二個過年魅力，當選後會致力傳統文化推廣。（記者謝武雄攝）

    桃園市長參選人林智堅致詞時提到，感受大溪人第二個過年魅力，當選後會致力傳統文化推廣。（記者謝武雄攝）

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