便衣警無搜索票闖社區停車場 律師：涉侵入住宅

便衣刑警擅闖社區地下停車場惹議。（記者許倬勛攝）

2022/07/21 16:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢青埔特區某一社區地下停車場，17日深夜遭兩名黑衣人闖入，四處在B4停車場窺探，折返時碰上社區住戶，居民詢問來意置之不理，直到保全人員介入時，兩人才表示「警察辦案」，但未穿制服、未亮證件，也沒有持搜索票、拘票，讓人質疑警察執法合理性。

社區住戶說，17日深夜10時返家時，撞見兩名黑衣人步行走下停車場，18日凌晨1時多，兩人竟還未離開，似乎在尋找某樣東西，逐一檢查每輛汽車，讓人非常害怕，他鼓起勇氣趨前詢問，黑衣人卻置之不理、不願表明身分，直到請保全人員介入，兩人才說是警察辦案，解釋之後匆匆離開，事後管委會向市議員參選人黃崇真陳情。

社區管委會質疑兩人身分，隔日向當地中壢警分局青埔派出所報案，中壢警方經查證發現確實是台北警方跨區辦案毒品案件，但未明確指出搜證地點位於何處。

「失去執法合理性，就是濫權和擾民」市議員參選人黃崇真說，警察辦案天經地義，但執法程序必須受到嚴格檢視、合乎法律，合法設置進入設施的區域，未經許可本來就不得擅入，大安分局偵查隊員全程未提供搜索票與證件辨認，等於侵入住宅，非常不妥。

律師謝昀成表示，我國搜索原則採「令狀主義」，意即偵查機關須向法院聲請搜索票才能執行搜索，除了住戶同意搜索，依照刑事訴訟法第131條，只有在「附帶搜索」、「逕行搜索」、「緊急搜索」和「同意搜索」四種情況下才能無票搜索。

律師葉兆中則表示，若警方未符合刑事訴訟法第131條要件，就等同違法蒐證，即使查獲毒品，可能也難具證據能力，且涉及侵入住宅罪。

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