林智堅參觀有機農場 用韭菜作「青醬」香味十足

青農林詹梃向民進黨桃園市長參選人林智堅講解韭菜育苗過程。（記者謝武雄攝）

2022/07/21 14:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午參觀大溪中庄有機農場－香草野園，了解青年創業歷程，林智堅也實際DIY用農場韭菜為材料製作「青醬」，並和烤餅一起吃果然香味十足；林智堅表示，看到林家三兄弟帶著理想回到自己家鄉，滿懷對土地的尊敬，堅持不用農藥，用有機的方式來栽種更多有機的食材，值得大家敬佩和尊重。

林智堅於上午九點卅分左右到達農場，隨後由青農林詹梃向林智堅講解香草野園型態及主要種植作物韭菜，看到縫衣針一樣細的韭菜苗，林智堅相當好奇，也頻頻詢問韭菜生態，原來韭菜一年可以收割六到八次，最高紀錄是十二次，而香草野園也是經過認證的親子場域；林智堅也認為，這很適合爸爸媽媽帶著小孩到農場體驗，也更了解農民辛勞。

林智堅說，另他感動的是，林詹梃20歲出頭就和哥哥林詹翊、林詹崙開始做有機農場工作，除了自己有機，周邊環境也要有機，過程要去說服原有的農民朋友加入，如今林家三兄弟也慢慢集結在地力量，有更多青農一起來從事這樣的工作，經過七、八年時間，在地農民也逐漸地受到影響，這就是他最樂見青農返鄉所做的工作。

林智堅也提到，國發會也一直在扶植在地創生的工作，林詹梃和他兩個哥哥的香草野園也得到這樣的認證和支持，還有天使投資者給予了一些協助，台灣處處充滿對台灣這塊土地疼惜並且充滿熱情的人，對於桃園農民的辛勞，他要表達誠摯地敬佩跟感謝，也更期待有更多的年輕朋友跟林詹梃一樣，青農返鄉來為自己的土地做更多的事情。

青農林詹梃向民進黨桃園市長參選人林智堅講解韭菜育苗過程。（記者謝武雄攝）

青農林詹梃向民進黨教導桃園市長參選人林智堅，如何用韭菜製作香味十足的青醬。（記者謝武雄攝）

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