2歲男童戲水指頭遭夾斷幸找回縫合 母盼目擊者提供線索

兒子戲水受傷就醫手術，目前仍在醫院治療。（彭小姐提供）

2022/07/21 13:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市一名媽媽彭小姐在臉書發文求助表示，20日她帶2歲多兒子到新竹小叮噹科學園區玩水，兒子疑似「被其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指指頭」，幸好找到指頭，緊急送醫縫合接回，但當事人卻跑掉了，除已報警，也拜託當時有在現場的爸爸媽媽能提供線索（拍照或錄影），以釐清事故發生經過。

彭小姐說，這起意外發生在20日中午12點到下午2點30之間，當時兒子在親子戲水區玩，她和先生等親友在一旁休息，突然聽到兒子大哭，立刻上前查看，發現兒子疑似被其他小朋友用幫浦夾斷右手無名指的末節指頭 ，現場有家長幫忙找手指，並提供冰塊水，下午2點20分左右第一時間緊急呼叫救護車，並報警處理。

彭小姐說，她目前在醫院陪伴兒子，有目擊者告訴她，當時疑似有3名孩子在場，對方家長似乎也知道發生什麼事，卻未上前關心，希望當事者家長及目擊者能跟她聯絡。她兒子身高約100-120公分，案發當時穿一件白色三角內褲。

小叮噹科學園區表示，這項戲水設施已20多年，過去從未發生類似意外事件，上方安全規範有說明供一個人操作使用，研判當時可能受傷的位置；這起憾事發生後，園方已暫停這項設施並進行檢測，以確保安全。園方說，案發當時，受傷幼童家長可能聽到孩子哭了上前處理，但回過頭時，現場其他遊客都已離去，找不到目擊者，因此除請園方協助外，也請當時有在場的家長提供相關資料。

新竹縣政府消防局表示，消防救護人員到場時，受傷幼童的無名指滲血，意識清楚，家長則提供以保特瓶裝盛的手指肉塊一併就醫。中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳冠融指出，送醫時遠端指節截斷大約0.5公分長度，傷及骨頭最遠端、裂穿甲床。因為斷肢太遠端，無法用顯微手術縫合，直接從斷肢傷口縫合並作甲床重建。但指頭是否能完全癒合成功、活化，還需要1個月的時間觀察。

小叮噹科學園區表示，這項戲水設施已20多年，上方安全規範有說明供一個人操作使用方式，研判當時可能受傷的位置就在手指放置的地方。（記者廖雪茹翻攝）

小叮噹科學園區表示，這項戲水設施已20多年，上方安全規範有說明供一個人操作使用方式，研判當時可能受傷的位置就在手指放置的地方。（記者廖雪茹翻攝）

小叮噹科學園區已暫停這項戲水設施並進行檢測，以確保安全。（記者廖雪茹翻攝）

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