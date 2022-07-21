台大論文案遭猛攻 林智堅傳恐換將？林鶴明：不會啦！

民進黨副秘書長林鶴明反駁桃園市長可能換將的傳聞，強調論文爭議是可以解釋清楚的。（《POP搶先爆》提供）

2022/07/21 13:09

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控其台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大已成立相關學倫審定委員會，預計2個月內完成審查，對於可能換將的傳言，民進黨副秘書長林鶴明反駁說：「不會啦！」並強調這是可以解釋清楚的，且桃園基層對林智堅反應非常熱烈，仍對選情有信心。

林鶴明今接受《POP搶先爆》廣播專訪，對於國民黨已連開17天記者會猛攻林智堅論文，林鶴明表示，候選人的學經歷本來就會被檢驗，這件事林智堅第一時間已經有說明，後續也會持續提出相關證據，不擔心說不清楚；被追問萬一台大認定這是抄襲？林鶴明回應，如果台大在沒說服力情況下做出裁決，搞不好是幫候選人加分。

被問到民進黨桃園市長可能換將？林鶴明反駁說：「不會啦！已經跑成這樣！」他說，桃園市長鄭文燦的政績不用講、支持度非常高，林智堅現在跑行程的氣勢也不遑多讓，基層反應非常熱烈。

林鶴明指出，論文案是競選陣營必須說明的過程，對手一定會攻擊，只要說明得好、提出更具體的市政，相信解釋得清楚，他看過資訊，不認為會是對手說的這樣，沒做錯事就不用預設結果，台大如果沒有依照客觀事實認定的話，搞不好對候選人是加分，他還是有信心。

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