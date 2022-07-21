為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    台大論文案遭猛攻 林智堅傳恐換將？林鶴明：不會啦！

    民進黨副秘書長林鶴明反駁桃園市長可能換將的傳聞，強調論文爭議是可以解釋清楚的。（《POP搶先爆》提供）

    民進黨副秘書長林鶴明反駁桃園市長可能換將的傳聞，強調論文爭議是可以解釋清楚的。（《POP搶先爆》提供）

    2022/07/21 13:09

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控其台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大已成立相關學倫審定委員會，預計2個月內完成審查，對於可能換將的傳言，民進黨副秘書長林鶴明反駁說：「不會啦！」並強調這是可以解釋清楚的，且桃園基層對林智堅反應非常熱烈，仍對選情有信心。

    林鶴明今接受《POP搶先爆》廣播專訪，對於國民黨已連開17天記者會猛攻林智堅論文，林鶴明表示，候選人的學經歷本來就會被檢驗，這件事林智堅第一時間已經有說明，後續也會持續提出相關證據，不擔心說不清楚；被追問萬一台大認定這是抄襲？林鶴明回應，如果台大在沒說服力情況下做出裁決，搞不好是幫候選人加分。

    被問到民進黨桃園市長可能換將？林鶴明反駁說：「不會啦！已經跑成這樣！」他說，桃園市長鄭文燦的政績不用講、支持度非常高，林智堅現在跑行程的氣勢也不遑多讓，基層反應非常熱烈。

    林鶴明指出，論文案是競選陣營必須說明的過程，對手一定會攻擊，只要說明得好、提出更具體的市政，相信解釋得清楚，他看過資訊，不認為會是對手說的這樣，沒做錯事就不用預設結果，台大如果沒有依照客觀事實認定的話，搞不好對候選人是加分，他還是有信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    參選桃園市長 林智堅：對太太家鄉回饋、加值不加價
    2022/07/21 12:35

    參選桃園市長 林智堅：對太太家鄉回饋、加值不加價
    藍營續追林智堅論文 籲關注台大與中華大學後續處理
    2022/07/21 12:06

    藍營續追林智堅論文 籲關注台大與中華大學後續處理

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    將備齊論文資料送校審查 林智堅：不排除用任何形式捍衛清白
    2022/07/21 12:02

    將備齊論文資料送校審查 林智堅：不排除用任何形式捍衛清白
    林智堅論文風波 王鴻薇：抄襲竹科標案研究計畫高達6頁
    2022/07/21 11:12

    林智堅論文風波 王鴻薇：抄襲竹科標案研究計畫高達6頁

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播