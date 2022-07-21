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    首頁　>　桃園市

    論文事件 林智堅：國民黨只會抹黑、造謠、潑髒水

    民進黨桃園市長參選人林智堅認為：國民黨內部矛盾，只會就論文事件抹黑、造謠、潑髒水。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅認為：國民黨內部矛盾，只會就論文事件抹黑、造謠、潑髒水。（記者謝武雄攝）

    2022/07/21 13:03

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今天在大溪中庄參觀時，對於記者問及對國民黨陣營至今仍未整合看法時表示，不期待國民黨因為自己內部矛盾，只會在選舉的過程中就論文的事件不斷抹黑、造謠、潑髒水，不過他有自信，桃園市民不樂見也不會期待這樣的選舉文化向下沉淪。

    林智堅說，8日辭掉新竹市長工作後就住在桃園，每天都在競總的安排下從早到晚都有十幾個行程，民進黨是一個非常團結政黨，黨團議員很快就召開支持記者會，每天下午也都到黨籍議員服務處拜訪，跟支持者闡述參選桃園市長理念，還有未來的方向。

    林智堅表示，他的團隊都是用勤走基層方式，正向論述自己的優點，尋求桃園市民支持，不期待國民黨因為自己內部的矛盾，只有在選舉的過程中就論文的事件不斷的抹黑、造謠、潑髒水，不過我有自信，桃園市民不樂見也不會期待這樣的選舉文化向下沉淪。

    記者也問到林智堅如何看待對手張善政秀出自己博士論文一事，他說，可以感受到張善政特別要凸顯學問，不過對於桃園市長，民眾會比較在意的是，是否有城市治理經驗，過去他有八年新竹市城市治理經歷，也有五星級政績，未來這100多天的時間他也會勤跑基層，桃園市民希望的是一個看得見，能夠聆聽在地聲音的一個桃園市長。他和團隊會一步一腳印，持續的勤走基層。

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