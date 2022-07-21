將備齊論文資料送校審查 林智堅：不排除用任何形式捍衛清白

民進黨桃園市長參選人林智堅強調，針對論文事件將備齊資料送校、不排除用任何形式捍衛清白。（記者謝武雄攝）

2022/07/21 12:02

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今天在大溪參訪，對於記者問及國民黨參選人張善政拿出博士論文，似乎衝著他而來；對此林智堅重申非常重視聲譽和清白，他的論文在網站都找得到，國民黨「這種未審先判方式對他不公平」，針對惡意不實指控，他會將資料備齊後送到學校審查，不排除用任何形式捍衛清白。

林智堅說，他的論文在台灣碩博士論文網站都可以找到，對於對手惡意不實指控，他必須舉證，因此這段期間他要把一份2008年所做的論文，一份是從2015到2016年寫的論文，從過去電腦檔案裡整理出來，他會在兩所大學學術倫理審定委員會正式啟動後，將這些資料交給學校。

對於台大決議要開學術倫理審定委員會一事，林智堅說，尊重學校相關程序，他已經找到相關資料證據，資料備齊後會送到學校，也會就相關資料在適當的機會說明，不排除用任何形式捍衛清白。

林智堅也提到，國民黨黨主席朱立倫說如果論文不是抄襲，對台灣來說是個大笑話，這種說法是「未審先判」方式，對他相當不公平，朱立倫企圖利用政治語言，影響學校學術倫理審定委員會獨立性與公正性，這都不是桃園鄉親或是台灣人民所樂見，既然大家對這件事有疑慮或不同看法，最後還是要按照學校程序來驗證。

對於記者問到，張善政上節目拿出自己的博士論文強調「如假包換」，似乎衝著林智堅論文事件而來；對此林智堅反諷張善政，一開始說希望選舉是君子之爭，提升台灣選舉文化，不過看起來「張言行不一，國民黨更不在話下啦」。

林智堅重申非常重視自己的聲譽和清白，第一時間他就開記者會澄清，他看到國民黨在這段期間不斷抹黑，到後來甚至都是造謠惡意攻擊，不過他有自信桃園市民不樂見，也不會期待選舉文化向下沉淪。

民進黨桃園市長參選人林智堅強調，針對論文事件將備齊資料送校、不排除用任何形式捍衛清白。（記者謝武雄攝）

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