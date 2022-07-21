整合瓶頸？議長拒接競總職務、立委稱沒聯繫 張善政：不算什麼

國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，競總職務不代表團結與否。（記者許倬勛攝）

2022/07/21 12:25

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區三教紫雲宮慶祝關聖帝君聖誕，廟方邀國民黨桃園市長參選人張善政出席儀式，對於桃園市議長邱奕勝以「不適任」為由，表態不會出任競選總部職務，被視為藍營整合碰上瓶頸，對此張善政表示各界都過度解讀，國民黨本一體，不會因為職務調整影響向心力。

三教紫雲宮主祀關聖帝君，是平鎮、中壢區的信仰中心，明天是關老爺聖誕，廟方今循古禮舉辦酬神及祝壽大典，「母雞」張善政受邀參加，藍營各「小雞」也偕同參與，值得一提的是，綠營議員及議員參選人也受邀出席，廟方刻意安排「綠左藍右」壁壘分明形成強烈對比。

張善政20日上節目透露他在中壢區買屋，外界好奇是否與對手林智堅遷籍中壢有關？張說，買房只是因跑行程方便，與對手無關，也不會因為購屋在哪就特別偏心哪一區，對他而言，整個桃園都一樣重要。

媒體問及市長鄭文燦在官邸設宴款待工會成員，還邀林智堅出席，質疑行政不中立，涉用公帑輔選，張善政對此表示，此事曝光後也警惕自己作為政治人物不能輕忽。

桃市議長邱奕勝日前表態不會出任張善政競總職務，雙方也久未合體、關係疏離，立委魯明哲、呂玉玲也先後表示與張陣營沒有聯繫、討論競總職務。張善政輕描淡寫帶過，只說適逢選舉各有規劃，競總職務不等於關係好壞或力不力挺，請外界不要過度解釋。

而黨主席朱立倫積極為高雄、基隆選舉輔選，卻獨漏兵家必爭之地的桃園，張善政為朱立倫緩頰，表示朱無時不刻都在幫忙，國民黨是一個團隊，不分你我。

此外，日前有民調顯示「論文事件影響桃園選情」程度，有48．2%民眾認為不嚴重、僅36．4%認為嚴重，張表示，政治人物的誠信大於學問，只要調查結果明朗，相信民眾會更瞭解，或許有不同看法。

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