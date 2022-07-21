藍營續追林智堅論文 籲關注台大與中華大學後續處理

陳學聖說，呼籲台大公正、公平、公開處理論文事件，他強調，即使新聞淡下去，也要追個水落石出。（資料照）

2022/07/21 12:06

相關新聞：將備齊論文資料送校審查 林智堅：不排除用任何形式捍衛清白

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日直播「解剖林智堅論文門之十」，請來台灣師範大學東亞學系教授潘朝陽，與智庫教文體育組召集人陳學聖對談，質疑台灣大學的教授為何對民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件保持沉默，並呼籲社會大眾關注台大與中華大學對此事件的後續處理。

陳學聖今天把林智堅中華大學的碩論第15頁與竹科的第9頁對照，相同的以紅筆標記，強調完全是原稿照抄，他呼籲，台大應該公正、公平、公開處理抄襲事件，他強調，即使新聞淡下去，也要追個水落石出。

潘朝陽則說，很多朋友對照林智堅中華大學的碩論與竹科的報告，發現幾乎一模一樣，竹科報告在前，林的論文在後，一對照就知誰抄誰，根本不用電腦，他認為，抄襲已經是事實，為什麼綠營還可以用政治的力量，硬是否定，好像頭過身就可過？

潘朝陽痛批，從林智堅論文抄襲的現象，到其指導教授賀力行、陳明通，再到蔡英文總統，為什麼可以踐踏學術尊嚴，以不誠實的方式瞞騙天下？即便他們可以瞞騙庶民，但不能瞞騙知識份子，不能瞞騙了解學術的內行人。

他強調，在學校若發生剽竊，有指導教授包庇，不必經過媒體，就應該解聘、開除，而民進黨內的讀書人為什麼都在包庇？

潘朝陽說，民進黨的言行，就是對你用一種標準，對我用另一套標準，你做不出來，我做得出來，指導教授與學生用如此方式踐踏學術，廉價賤買賤賣學位，在有道德、法治的正常社會是做不出來的。

他認為，台灣很多私校碩士在職專班在賣文憑，而且傳聞很多，如今居然發生在台大，這是台灣高級知識份子集體很嚴重的墮落危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法