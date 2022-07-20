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    「紅利桃子」開跑！ 送千萬元點數刺激消費

    桃園市政府推出市民卡「紅利桃子」千萬振興活動，民眾免抽籤，上網登錄即可獲得點數。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府推出市民卡「紅利桃子」千萬振興活動，民眾免抽籤，上網登錄即可獲得點數。（記者謝武雄攝）

    2022/07/20 21:40

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為振興經濟，桃園市政府資訊科技局自即日起至11月30日止推出市民卡「紅利桃子」千萬振興活動，民眾只要加入會員即可獲得50點、特約店家單筆消費滿50元再獲50點，此外，配合各局處振興活動也會送出點數，其中觀光旅遊局「桃園旅宿千元住宿金」活動加碼補助1000點，民眾可多加利用。

    「市民卡紅利桃子啟動暨千萬振興記者會」今在綜合會議廳舉行，市長鄭文燦致詞時表示，為鼓勵民眾疫後消費，即日起至11月30日，「市民卡紅利桃子」平台將結合各局處振興活動，送出千萬元等值的紅利桃子點數，全台民眾皆可加入，不用下載軟體，只要透過網址即可享受多元服務。

    鄭文燦說，紅利桃子將以點數發放模式進行，1點等於1元，民眾獲得紅利桃子點數後，可至桃園市超過千家特約店家消費折抵，在地店家也可獲得實質收益，鼓勵民眾使用紅利桃子享有「數位小確幸」，共同振興疫後經濟。

    資訊科技局長余宛如表示，即日起民眾只要透過網址填寫基本資料註冊，並參加活動問答任務，即可獲得紅利桃子點數50點；前往特約店家單筆消費滿50元再贈50點，最高回饋100點，詳細資訊請至「市民卡紅利桃子」官網查詢。

    余宛如說，「市民卡紅利桃子」平台整合各局處振興加碼活動，非桃園市民也可使用紅利桃子，包括觀旅局「桃園旅宿千元住宿金」活動，除了發出1000元補助金外，紅利桃子更加碼贈送1000點；購買農業局「桃園市防疫有機蔬菜箱」，加贈紅利桃子30點；經發局「你吃飯我買單2.0」活動，中獎者完成吃飯金兌獎後，加贈紅利桃子300點。

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